Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: “Estuvimos 9 años”

Wanda Nara contestó preguntas de sus seguidores en Instagram y con una respuesta sobre su relación con Mauro Icardi prácticamente confirmó la separación tan anunciada por los medios.

A pesar de que hace horas Mauro Icardi negó la ruptura con Wanda Nara en su cuenta de Instagram, la empresaria no coincidió con lo dicho por el futbolista.

Ambos hicieron lo mismo: respondieron consultas de seguidores en sus stories de Instagram. Icardi, ante la consulta de si está separado de Wanda, contestó contundente.

“Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No. No estamos separados”, comenzó diciendo.

Mauro Icardi negó la separación con Wanda

“Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho” agregó.

“Obviamente, los programas de chimentos y espectáculos les venden la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros” expresó.

“Pero estamos más que acostumbrados, a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan, les damos de comer cada tanto...”, añadió.

Casi al mismo tiempo, un seguidor le preguntó a la mediática hace cuánto está casada con el futbolista, y ella respondió con una selfie y unas breves pero contundentes palabras.

“Estuvimos 9 años”, contestó Wanda. El verbo en tiempo pasado fue la prueba que la gente necesitaba para entender que la historia de amor con Mauro Icardi quedó atrás.

Wanda respondió en pasado de su relación con Icardi

Estas respuestas de ambos ocurren luego de que semanas atrás se desataran de nuevo los rumores de ruptura.

La llegada de Nara a la Argentina para trabajar en “¿Quién es la Máscara?” (Telefe), la lejanía de Mauro quien está en Turquía y cientos de versiones pusieron en duda el matrimonio de Wanda e Icardi.

Wanda Nara se autodenominó como una “gordita”

Ante la pregunta de una seguidora, “¿Tomarías a una gordita como vendedora de tu marca en Montevideo?”, acerca de su marca de cosméticos, Wanda respondió picante.

“La dueña de la marca es una gordita”, en referencia a ella misma. “Creo que con eso te respondo. Además, no elegiría jamás por su condición física a una persona”, agregó.

El comentario de Wanda Nara sobre las "gorditas"

“El peor defecto que puede tener una persona es solamente la personalidad. Todo lo demás depende de gustos. No existe mujer fea”, concluyó.