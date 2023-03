Vuelve MasterChef con Wanda Nara: qué día empieza y a qué hora

El programa de televisión más famoso de cocina del mundo, MasterChef, regresa a la pantalla de Telefe con cambios emocionantes y una nueva conductora, Wanda Nara.

La fecha y hora del estreno ya están confirmadas, y los fanáticos podrán disfrutar del programa a partir de este lunes 20 de marzo a las 21:30 por Telefe.

Los jueces de los cocineros amateurs serán Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, quienes volverán a juzgar a los participantes no famosos, tras las exitosas ediciones de MasterChef Celebrity con Santiago Del Moro como conductor.

Wanda Nara en Masterchef

Wanda Nara conducirá Masterchef por Telefe.

Los aspirantes a chef del programa serán mayores de 18 años, sin estudios o experiencia previa relacionados con la cocina profesional.

El objetivo del programa es encontrar al mejor cocinero amateur del país, y para ello, se han preparado intensamente durante las últimas semanas para la grabación del reality show.

El gracioso video promocional de MasterChef con Wanda Nara y los tres jurados

A la espera de que finalice Gran Hermano 2022, los protagonistas de MasterChef han anunciado la fecha de estreno con una publicidad muy divertida en la que se puede ver a los jueces corriendo de cocineros que los persiguen para ser evaluados.

Wanda Nara, desde un auto, les indica que suban al vehículo y los rescata de la multitud. “Lo que pasa es que todos quieren ser MasterChef”, cierra la conductora, dejando en claro que el programa genera mucha expectativa en la audiencia.

La inclusión de Wanda Nara como conductora es uno de los cambios más emocionantes de esta nueva edición de MasterChef, ya que es una personalidad muy popular en la farándula de Argentina.

Además, los fanáticos del programa están entusiasmados por la vuelta a los orígenes del reality show, con participantes no famosos compitiendo por el título de mejor cocinero amateur del país. El programa promete ser una experiencia culinaria emocionante y divertida para todos los que lo vean.