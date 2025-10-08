La Volkswagen Amarok se consolida entre los autos más fuertes y tecnológicos de Argentina, destacando por su potencia, confort y una gama de versiones que cubren todos los usos.

Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025

En el competitivo mercado de autos en Argentina, la Volkswagen Amarok se mantiene como una de las pick-ups más elegidas por su equilibrio entre potencia, tecnología y diseño. Este auto Volkswagen ofrece múltiples configuraciones que combinan fuerza, rendimiento y comodidad, ideales tanto para el trabajo como para la aventura.

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, modernizando su estética y su equipamiento sin perder su esencia robusta. Su presencia impone respeto, con líneas firmes, llantas de gran tamaño y un frente que refleja el ADN característico de los autos Volkswagen en Argentina.

image Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025 El auto se destaca por su versatilidad: puede funcionar como una herramienta de trabajo exigente o como vehículo familiar de uso diario. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, la Amarok mantiene una posición privilegiada dentro del segmento de autos utilitarios en Argentina.

Además, el interior eleva la experiencia de conducción: materiales de alta calidad, tecnología intuitiva y amplio espacio hacen que este auto Volkswagen combine robustez exterior con un confort interior propio de un SUV premium.

Precio de la Volkswagen Amarok en septiembre 2025 D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Trend G2: $49.308.500

D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2: $54.711.300

D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2 AT: $59.725.400

D/C 2.0 TDi 180 CV 4x4 Trend G2: $57.109.200

D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 258 CV: $88.730.100

D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style G2 258 CV: $89.006.400 image Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025 Características destacadas del auto La Volkswagen Amarok está impulsada por motores 2.0 TDi de 180 CV o V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de hasta 8 velocidades y tracción 4x4 permanente. Este conjunto técnico la coloca entre los autos más potentes y confiables de Argentina.

En seguridad, ofrece seis airbags, control de estabilidad, alerta de colisión y asistente de mantenimiento de carril, elevando los estándares dentro de los autos de trabajo y aventura. image Volkswagen Amarok: el precio y las versiones más potentes del clásico todoterreno en septiembre 2025 Su diseño combina elegancia y funcionalidad: faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style refuerzan la identidad moderna de este auto Volkswagen. El confort también se hace presente con climatizador bizona, tapizados premium y cámara 360°, garantizando una experiencia placentera en todo tipo de trayectos. Con una capacidad de carga sobresaliente y equipamiento de alta gama, la Volkswagen Amarok sigue siendo un auto icónico en Argentina, ideal para quienes buscan potencia, tecnología y distinción en un solo vehículo.