Video: un electricista mostró cómo detectar un cable de cobre trucho

Un electricista utilizó TikTok para informarle a sus seguidores sobre los peligros de usar cables eléctricos no certificados. En su video, destacó tres diferencias clave entre un cable de cobre genuino y uno “trucho”.

Primero, el electricista señaló la calidad del material conductor interno, destacando cómo el cable genuino de cobre, identificado en su demostración con el color celeste, contrastaba notablemente con el cable falso de color marrón, que tenía una apariencia menos pura y podría contener materiales inferiores como el aluminio. Para ilustrar su punto, quemó ambos cables, revelando que el cable marrón mostraba una coloración metálica después de la quema, mientras que el cable celeste mantenía su integridad.

Un electricista mostró la diferencia entre un cable de cobre y uno “trucho”. @fase.com.ar

Luego, comparó el peso de rollos de 100 metros de cada tipo de cable, encontrando que el rollo con el cable celeste genuino pesaba más que el marrón falsificado, que era más ligero debido a un exceso de revestimiento plástico. Esta diferencia de peso podría comprometer la seguridad de la conducción eléctrica.

Finalmente, enfatizó en buscar el sello IRAM, un certificado argentino que garantiza la conformidad de los productos con las normas de seguridad. Mientras que el cable celeste tenía este distintivo, el marrón carecía de cualquier certificación.

El video se volvió viral con más de 2.8 millones de reproducciones y más de 250,000 me gusta. Los usuarios dejaron cientos de comentarios agradeciendo al electricista por su enseñanza: “Esto en la escuela no te lo enseñan, gracias!”, “No tengo pensado comprar cable pronto, pero vi el video completo, gracias por la enseñanza”, “No se para qué me va a servir, pero muy buen video, lo vi hasta el final. También muy buena la explicación”, “video, corto, claro, bien explicado. Fácil y me quedé hasta el final. Te digo y me gustó”, fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación. .

