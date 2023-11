Video: se tatuó el nombre de su novia pero recibió una noticia inesperada

Los tatuajes tienen diferentes significados para las personas. Los usan para dejar plasmado un recuerdo o un dibujo en su piel. Pero hay casos en los que puede ser un arma de doble filo. En esta oportunidad, un joven decidió tatuarse el nombre de su novia pero pasó algo inesperado para él.

Jonatan Ulises tomó la decisión de tatuarse el nombre de su novia para darle una sorpresa, pero el sorprendido fue él ya que ella decidió terminar con su relación justo cuando el tatuador ya había iniciado el trabajo.

A través de TikTok se volvió viral el momento en que el joven se sorprendió debido a la decisión de su novia. Desafortunadamente, deberá buscar una técnica para quitarse el tatuaje.

Bajo su usuario @jonatan_ulises el chico mostró cuando estaba en el estudio de tatuajes. Además en el video se puede ver el triste momento que Jonatan vivió cuando la chica le comunicó la ruptura.

En el video que quedó registrado se ve a Ulises cuando recibe la llamada telefónica de su novia con la inesperada noticia. En la grabación se escucha a la joven decir que ya no quería nada con él, por lo que el joven y el tatuador quedan helados con las siguientes palabras: “Ya no quiero nada contigo y, por favor, no me vuelvas a buscar, bye”.

Tras la desilusión, Ulises recibió una cantidad inmensa de mensajes donde incluso le dicen que consiga una novia con el mismo nombre y muchas otras razones para que no se sienta triste.

