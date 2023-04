Video: quiso defender a su novio porque lo iban a linchar por robar y también recibió una golpiza

Un ladrón, acompañado de su novia, intentó robarle el dinero y la mercadería a un repartidor en Colombia. El joven fue sorprendido por un grupo de vecinos que intentaron lincharlo y en medio de la pelea, su pareja intervino para recibir los golpes y que su novio pudiera escaparse, según informó La Verdad.

Los habitantes ya están hartos de la delincuencia y de ver como la policía no actúa para capturar a los delincuentes o mantener seguras las calles. Por eso optaron por hacer justicia con sus propias manos y golpear al delincuente.

El periodista Arturo Luna Silva fue el encargado de compartir, mediante su cuenta de Twitter, la filmación que hizo una persona mientras intentaban linchar al presunto ladrón. Pero algo causó sorpresa entre los usuarios: el hombre estaba acompañado de su pareja, quien intentó defenderlo de la golpiza.

De ese modo, cuatro hombres intentaron sacar a la mujer, pero al no lograrlo comenzaron a dejarle “una lección” que no olvidará. Uno de los “héroes anónimos” también golpeó a la joven y la tiró al piso por tratar de cubrir al ladrón. Hasta el momento, la grabación de los hechos ya suma más de 28 mil reproducciones en Twitter.

“Si no me vas a defender así, no quiero nada”, “Les hubieran dado a los una paliza”, “Y el muy put@ corrió y la dejo… así la falta de reciprocidad… te estoy diciendo amiga….”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

Además, los internautas aplaudieron el suceso que muestra el enojo de los ciudadanos por la falta de resoluciones a los problemas más graves del día a día.