Video porno en el cementerio: la angustia de un padre que asegura que profanaron la tumba de su hijo

Cristian Aljanati, el padre que denunció sobre un video porno filmado junto a la tumba de su hijo en el cementerio de Hurlingham, en Buenos Aires, sigue reclamando para que alguien lo escuche y se haga responsable de lo sucedido. El hombre apuntó contra la actriz porno, quien le envió mensajes diciendo que fuera a la municipalidad, no a ella, y también contra los cuidadores del lugar.

En una nota que le hizo Telenoche a Aljanati, recorrieron el cementerio para mostrar donde ocurrió todo. Sin embargo, los mismo que habrían permitido que se filmara el video XXX, no dejaron al camarógrafo del noticiero tomar imágenes.

“Estoy angustiado por la situación que se está viviendo acá en el cementerio de Hurlingham”, contó a Telenoche y agregó “el año pasado, para diciembre, pasó que hubo profanación. Me robaron unas cenizas que tenía sobre la tumba, otros objetos. No solo de la tumba de Diego, sino de otras también. Parece que esto es tierra de nada”.

Hace poco, Cristian se enteró que habían filmado un video pornográfico en el cementerio, cuando lo vio en internet se dio cuenta que en las imágenes se veía cómo manipulaban la tumba de su hijo, Diego Nicolás Aljanati, y algunos objetos que estaban ahí.

Filmaron un video porno sobre la tumba de un niño fallecido en el 2015, en el cementerio de Hurlingham.

“Tuve que ir a hacer la denuncia correspondiente, fui a la municipalidad a pedir que me dieran las explicaciones correspondientes porque cómo van a filmar un video así a la tarde. Entonces fui, me presente y básicamente no me dieron bolilla y lo único que hicieron fue descartarme”, dijo al periodista.

Aljanati dijo indignado que “vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión”. Agregó “Que estén tocando la tumba del nene fue remover todo lo que había pasado nuevamente”.

En el 2015 un móvil policial atropelló a su hijo, Diego Aljanati, a la salida de un boliche en el Parque Leloir, en ese entonces su hijo tenía 13 años.

Por otra parte, la tía de Diego dijo en Telenoche que lo único que buscan es justicia. “Da bronca e indignación porque no respetan nada” afirmó y luego añadió “uno tiene que pasar por el dolor de tenerlos acá (en el cementerio) y encima que hagan estas cosas, es de no creer. Es cuestión que se haga justicia o pase algo. No la tuvimos cuando fue lo de mi sobrino, por lo menos, queremos que con esto pase algo, que realmente necesitamos que nos ayuden y nos apoyen y tener alguna respuesta.

El mensaje de la actriz porno

“Tiene que fijarte el control del cementerio o ir a la municipalidad y no acusarme ni tratarme de ladrona” le escribió la protagonista del video a Cristian. Y en otro mensaje agregó “Y yo el video no lo hice viral, un chico en TikTok lo publicó y ahí empezó todo el quilombo, no sé quién es”.

Cristian le respondió “Yo lo único que quiero es hacer respetar la memoria de mi hijo, de mi viejo, y amigos que tengo en el cementerio y que aparezca lo que me robaron de la tumba de mi hijo”.

El mensaje que le mandó la actriz del video.

Aljanati hizo la denuncia en la UFI Nº2 de Morón presentando las pruebas contra los que hicieron el video y los cuidadores del cementerio.