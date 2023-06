Video: joven argentina causó sensación al hacer probar fernet a una familia estadounidense

Una joven argentina que se encuentra trabajando en Estados Unidos se convirtió en toda una sensación en las redes sociales después de compartir un video en el que hace probar fernet a la familia con la que vive. Incluso una amiga polaca se animó a probarlo y quedó sorprendida por la experiencia. Las reacciones de cada uno de los integrantes de la familia fueron capturadas en el video y se volvieron virales en TikTok.

Belén, como se llama la joven, emigró hace algunos meses al país norteamericano y comparte sus experiencias a través de su cuenta de TikTok @belumt. Sin embargo, en las últimas horas, una publicación en la que preparó fernet para su familia de acogida se volvió tendencia. Las caras de los miembros de la familia al probar la bebida hablaron por sí solas.

En el divertido video, Belén quiso sorprender a su familia estadounidense y grabar sus reacciones al probar fernet. “Creo que salió un poco ‘fuertecito’ porque calculé mal”, comentó Belén. Aga, su amiga, fue la primera en probarlo y lo aprobó. “Me encanta porque viene de Argentina”, dijo emocionada.

Luego llegó el turno de la madre de la familia, pero su respuesta no fue la esperada. Con una expresión de asco en su rostro, comentó que el sabor era horrible. “No me gustó”, agregó mientras hacía muecas de disgusto. A continuación, Belén le ofreció a probar a la pareja de la madre, sirviéndole en un pequeño vaso para hacer un ‘shot’.

“No está del todo bueno”, dijo el hombre. De fondo, Belén se reía sin poder creer que a ninguno de ellos les había gustado. “No esperaba que alguien tomara un shot de fernet a las tres de la tarde”, escribió en la descripción del video. El clip cosechó más de 55 mil reproducciones y 6.500 ‘me gusta’.

