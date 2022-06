Video: Cazzu y Christian Nodal confirmaron su noviazgo con un beso en pleno show

Después de terminar su noviazgo con Belinda en medio de un gran escándalo, Christian Nodal y Cazzu oficializaron su romance con un beso en la previa de un show en Bolivia. La cantante de trap argentina y el músico mexicano le dieron una nueva oportunidad al amor.

Días atrás, a ella se la vio acompañando al joven a su concierto en Cruz de la Sierra, Bolivia, y a las horas se viralizó un video en el que ambos están tras bambalinas besándose en los labios.

Los rumores de que algo pasaba entre ellos dos nació en Argentina cuando Nodal invitó a Cazzu a subir al escenario para cantar juntos un tema. “Yo solo fui a ver el show y surgió de repente cantar juntos y en verdad cantamos mi canción favorita (”Si te falta alguien”) y a mí me gusta mucho su música”, reveló la trapera cuando le consultaron si eran novios.

Desde ese momento, ambos empezaron a pasear y a encontrarse en diversos puntos del mundo como el aeropuerto de Guatemala y en España.

Cazzu y Christian Nodal están juntos y se besaron en público

Qué dicen los fans de Cazzu y Christian nodal sobre el romance

Desde que cantaron juntos, los seguidores de ambos artistas del mundo de la música empezaron a especular con que algo había entre ellos. Y ahora que todo quedó esclarecido, están muy contentos.

“Hacen bonita pareja”, “Los amo, que sean felices, “Que lindos” son algunos de los comentarios a favor de esta incipiente relación. Aunque nunca faltan las críticas ni los que recuerdan el pasado de los cantantes. “Cuidado, no te vaya a exponer como a Belinda”, “Bien siguió el dicho de un clavo saca a otro porque no puede olvidar a Beli”, escribieron.

Han pasado casi cinco meses desde que Belinda y Christian rompieron su compromiso sin dar muchas explicaciones. En mayo fue Nodal quien dejó ver su enojo en las redes sociales.

Él expuso una de las conversaciones con su ex en respuesta a un comentario, el cual aplaudió la mamá de Belinda. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bueno que le está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, tuiteó el artista.