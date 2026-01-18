18 de enero de 2026 - 18:35

Viajar con perros y gatos en avión: requisitos, cambios clave y todo lo que hay que saber

Viajar con perros y gatos es cada vez más común y exige cumplir normas actualizadas, prever la logística y seguir pautas claras.

El aumento de personas que deciden viajar con perros y gatos impulsó cambios normativos y nuevas recomendaciones.

El aumento de personas que deciden viajar con perros y gatos impulsó cambios normativos y nuevas recomendaciones.

Foto:

Imagen creada con Gemini
Por Redacción

Leé además

quien es indy, el perro de good boy que vencio a ethan hawke y obtuvo el premio astra a mejor actuacion

Quién es Indy, el perro de "Good Boy" que venció a Ethan Hawke y obtuvo el premio Astra a Mejor Actuación

Por Redacción Espectáculos
El inicio de un viaje siempre está cargado de expectativas y planes.  

Viajar liviano y sin preocupaciones: la clave para una mejor experiencia en ruta

Por Matías Carretero

El crecimiento sostenido de viajes con mascotas motivó una actualización en la normativa argentina. La resolución 2076/2025 de la Secretaría de Transporte fijó lineamientos precisos para el traslado de animales en micros de larga distancia y trenes bajo jurisdicción nacional. Según lo dispuesto, cada adulto puede viajar con un solo animal, que debe ir dentro de un contenedor o transportín cerrado, y es obligatorio presentar documentación sanitaria vigente, incluida la constancia de vacunación antirrábica.

Además, las empresas de transporte están habilitadas a establecer tarifas, límites de peso, especies admitidas y condiciones particulares, así como rutas y frecuencias autorizadas. En este marco, los perros guía y de asistencia deben ser aceptados sin costo adicional, de acuerdo con la ley 26.858. Estos cambios acompañan una tendencia global que reconoce a los animales como parte del grupo familiar, aunque viajar con ellos requiere organización y responsabilidad.

Antes de iniciar cualquier traslado, los especialistas recomiendan evaluar si el viaje es conveniente para la mascota. Consultar al veterinario permite analizar edad, estado de salud y temperamento, ya que no todos los animales toleran bien los cambios y el estrés del movimiento. En algunos casos, puede ser preferible recurrir a cuidadores o residencias especializadas.

El medio de transporte es clave

Elegir el medio de transporte también resulta clave. En automóvil, se aconseja usar transportines sujetos con cinturón de seguridad o sistemas homologados, ubicar al animal en el asiento trasero y realizar paradas frecuentes. Nunca debe quedar solo dentro del vehículo, ya que el calor puede alcanzar niveles peligrosos en pocos minutos. Para viajes en avión, se requieren certificados sanitarios emitidos por veterinarios acreditados, vacunas al día y el cumplimiento estricto de las exigencias de la aerolínea y del destino. También se sugiere evitar sedar al animal sin indicación profesional y acostumbrarlo previamente al transportín.

Para viajes en avión de perros y gatos se requieren certificados sanitarios emitidos por veterinarios acreditados y vacunas al día.
Para viajes en avión de perros y gatos se requieren certificados sanitarios emitidos por veterinarios acreditados y vacunas al día.

Para viajes en avión de perros y gatos se requieren certificados sanitarios emitidos por veterinarios acreditados y vacunas al día.

En trenes, barcos y micros, es fundamental informarse con antelación sobre las políticas de cada empresa, que suelen exigir transportines y establecer restricciones de tamaño y peso. En embarcaciones, salvo perros de asistencia, muchas rutas no admiten mascotas o las alojan en jaulas especiales.

La planificación no termina al llegar. Confirmar si el alojamiento acepta animales, conocer sus reglas y prever la adaptación al nuevo entorno es parte del proceso. Llevar cama, juguetes y alimento habitual, definir un espacio seguro y mantener la limpieza ayuda a garantizar una estadía ordenada. Mantener la documentación sanitaria actualizada y contar con un plan ante emergencias o extravíos completa una preparación integral para viajar con perros y gatos de manera segura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con el uso diario, el colchón suele acumular polvo, transpiración y marcas visibles

El truco con plancha que devuelve el blanco al colchón y ayuda a eliminar la suciedad

Por Redacción
Es una elección inteligente para quienes buscan una casa moderna y luminosa.

El color para el interior de casa que será tendencia este 2026: destacará en todos los ambientes

Por Lucas Vasquez
Esta investigación también representa una estrategia efectiva para priorizar los alimentos a largo plazo.

Una investigación de 9.000 alimentos destacó cuáles son los más saludables del mundo

Por Redacción
el cambio de 5 minutos que puede reducir el riesgo de muerte prematura, segun la ciencia

El cambio de 5 minutos que puede reducir el riesgo de muerte prematura, según la ciencia

Por Sofía Serelli