El truco con plancha que devuelve el blanco al colchón y ayuda a eliminar la suciedad

Este truco permite limpiar un colchón sin necesidad de mojarlo por completo, utilizando una plancha de ropa y una preparación sencilla. A lo largo de la nota se explica la importancia de mantenerlo higienizado, la frecuencia recomendada de limpieza y el paso a paso para eliminar manchas, suciedad acumulada y disminuir la presencia de ácaros.

La propuesta se basa en una técnica práctica y accesible, ideal para uno de los elementos más importantes del descanso. Con el uso diario, el colchón suele acumular polvo, transpiración y marcas visibles , por lo que este procedimiento se presenta como una alternativa eficaz para mejorar su aspecto y conservación.

El colchón, junto con almohadas y almohadones, está expuesto de manera constante a factores externos como la humedad, la transpiración, el polvo y la presencia de pequeñas plagas, entre ellas los ácaros. Cuando la limpieza es insuficiente y el ambiente carece de ventilación y orden, pueden aparecer malos olores, alergias, dificultades para dormir y un deterioro progresivo del material.

Para prolongar su vida útil y que vuelva a ser blanco, se recomienda realizar una limpieza profunda del colchón cada seis meses y rotarlo de forma periódica para evitar deformaciones en una sola zona. En el caso de los colchones de buena calidad, el recambio definitivo puede realizarse alrededor de los ocho años, según el material y el nivel de uso.

La limpieza de este tipo de superficies presenta una dificultad clave: no pueden sumergirse en agua, ya que la humedad retenida en los tejidos puede generar problemas con el tiempo. Por eso, el siguiente truco casero propone una alternativa eficaz utilizando calor suave y un paño húmedo.

Cómo limpiar el colchón con ayuda de una plancha

Para este procedimiento se necesita un trapo limpio tipo toalla, agua caliente, bicarbonato de sodio y una tapa de detergente. En un recipiente amplio se mezcla el agua caliente con el bicarbonato y el detergente, dejando entibiar la preparación. La plancha debe calentarse a temperatura baja.

El trapo se humedece en la mezcla, se escurre bien y se coloca extendido sobre el colchón. Con la plancha apagada pero aún tibia, se envuelve la base con la toalla y se pasa sobre la superficie, frotando especialmente las manchas amarillas y los rincones.

Un paso más: cómo reducir los ácaros

Para ayudar a eliminar los ácaros, se puede espolvorear bicarbonato de sodio sobre el colchón, dejarlo actuar durante un par de horas y retirar el excedente con la aspiradora. Esta práctica contribuye a mantener la cama en mejores condiciones de higiene.