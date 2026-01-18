18 de enero de 2026 - 17:45

El truco con plancha que devuelve el blanco al colchón y ayuda a eliminar la suciedad

Un truco doméstico permite recuperar el aspecto del colchón amarillento con pocos elementos y sin gastar de más.

Con el uso diario, el colchón suele acumular polvo, transpiración y marcas visibles

Con el uso diario, el colchón suele acumular polvo, transpiración y marcas visibles

Foto:

Imagen creada con Gemini
Por Redacción

Este truco permite limpiar un colchón sin necesidad de mojarlo por completo, utilizando una plancha de ropa y una preparación sencilla. A lo largo de la nota se explica la importancia de mantenerlo higienizado, la frecuencia recomendada de limpieza y el paso a paso para eliminar manchas, suciedad acumulada y disminuir la presencia de ácaros.

Leé además

Hay un método doméstico, accesible y barato, que permite limpiar, desinfectar y mejorar el sabor del agua mediante bicarbonato de sodio, limón y un procedimiento sencillo.

El truco definitivo para eliminar el sarro de la pava eléctrica con un solo ingrediente

Por Redacción
Un truco doméstico se vuelve clave para bebidas frías en pleno verano.

El truco casero para enfriar una bebida en menos de 5 minutos sin usar freezer

Por Ignacio Alvarado

La propuesta se basa en una técnica práctica y accesible, ideal para uno de los elementos más importantes del descanso. Con el uso diario, el colchón suele acumular polvo, transpiración y marcas visibles, por lo que este procedimiento se presenta como una alternativa eficaz para mejorar su aspecto y conservación.

El colchón, junto con almohadas y almohadones, está expuesto de manera constante a factores externos como la humedad, la transpiración, el polvo y la presencia de pequeñas plagas, entre ellas los ácaros. Cuando la limpieza es insuficiente y el ambiente carece de ventilación y orden, pueden aparecer malos olores, alergias, dificultades para dormir y un deterioro progresivo del material.

Para prolongar su vida útil y que vuelva a ser blanco, se recomienda realizar una limpieza profunda del colchón cada seis meses y rotarlo de forma periódica para evitar deformaciones en una sola zona. En el caso de los colchones de buena calidad, el recambio definitivo puede realizarse alrededor de los ocho años, según el material y el nivel de uso.

Limpiar el colchón
Para este procedimiento se necesita un trapo limpio tipo toalla, agua caliente, bicarbonato de sodio y una tapa de detergente.

Para este procedimiento se necesita un trapo limpio tipo toalla, agua caliente, bicarbonato de sodio y una tapa de detergente.

La limpieza de este tipo de superficies presenta una dificultad clave: no pueden sumergirse en agua, ya que la humedad retenida en los tejidos puede generar problemas con el tiempo. Por eso, el siguiente truco casero propone una alternativa eficaz utilizando calor suave y un paño húmedo.

Cómo limpiar el colchón con ayuda de una plancha

Para este procedimiento se necesita un trapo limpio tipo toalla, agua caliente, bicarbonato de sodio y una tapa de detergente. En un recipiente amplio se mezcla el agua caliente con el bicarbonato y el detergente, dejando entibiar la preparación. La plancha debe calentarse a temperatura baja.

El trapo se humedece en la mezcla, se escurre bien y se coloca extendido sobre el colchón. Con la plancha apagada pero aún tibia, se envuelve la base con la toalla y se pasa sobre la superficie, frotando especialmente las manchas amarillas y los rincones.

Un paso más: cómo reducir los ácaros

Para ayudar a eliminar los ácaros, se puede espolvorear bicarbonato de sodio sobre el colchón, dejarlo actuar durante un par de horas y retirar el excedente con la aspiradora. Esta práctica contribuye a mantener la cama en mejores condiciones de higiene.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

chau lentes sucios: el truco definitivo para hacer tu propio limpiador con solo tres ingredientes

Chau lentes sucios: el truco definitivo para hacer tu propio limpiador con solo tres ingredientes

Por Sofía Serelli
Para la bacha de cocina, la pimienta negra se destaca como una alternativa accesible que se aplica en desagües para reducir malos olores.

El truco casero que deberías usar en las tuberías para eliminar olores e insectos en minutos

Por Redacción
Este simple truco reduce notablemente la aparición de marcas.

El truco que elimina manchas de óxido en mesadas y lavamanos con una simple pasta casera

Por Lucas Vasquez
Estos trucos ahorran tiempo y recursos y además prolongan la vida útil de la ropa.

No la laves de nuevo: cómo eliminar el olor a humedad de la ropa en simples pasos

Por Redacción