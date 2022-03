Vero Lozano regresó a su programa Cortá por Lozano: “El mundo de la discapacidad es nuevo para mí”

La tarde de ayer se tiñó de festejos cuando Vero Lozano retomó su lugar en Cortá por Lozano. La conductora regresó a su puesto frente al programa de Telefe después de casi dos meses de ausencia, en los cuales fue reemplazada por Paula Chaves.

Así fue que sus compañeros de equipo la recibieron con los brazos abiertos, luego de 32 días desde que fue operada de los tobillos, consecuencia de su accidente en Aspen, Colorado, cuando cayó de una aerosilla en sus vacaciones.

“Estoy recontenta, la verdad que los amo mucho. Tenía muchas ganas de volver. Lo extrañé mucho. Recibí el amor de todas y de todos y de los que están en casa también. ¡Eso ayuda un montón! Hoy llegando acá me pusieron cosas relindas”, comenzó diciendo Vero Lozano.

Paula Cháves fue quien reemplazó a Vero durante el tiempo que estuvo en recuperación.

La conductora fue recibida por sus compañeros de aire Mauro Szeta, Luisa Albinoni, Costa, Vicky Xipolitakis, Paola Juarez y Paula Chaves, quien tomó su lugar desde el comienzo de sus vacaciones hasta la fecha.

“Para mí es un lujazo, y verte acá nuevamente, estamos acá, el estudio rebalsa de gente”, le expresó Paula Chaves. “Vos sos la capitana de este equipo. La buena onda y la buena energía se siente y estamos hoy todos acá haciéndote el aguante”, agregó Paula.

Vero estaba muy emocionada, dedicándole sus palabras de agradecimiento a todo el equipo y, especialmente, a Paula, quien no dudó en permanecer en el lugar durante su recuperación. “Vos Pauli que sos un encanto, que me la has remado. Eran dos semanas y estás acá”.

El regreso de Vero Lozano

La conductora se mostró muy emotiva mientras relataba un poco lo aprendido en este tiempo de recuperación. “El mundo de la discapacidad es un mundo nuevo para mí que lo estoy descubriendo y que abrazo. También es sorprendente como los demás, en el cuidado, se autolimitan, en el amor. ¡No te pongas! ¡Cuidado! ¡No te sientes!”, expresó.

La conductora pasó casi dos meses lejos de las cámaras mientras se recuperaba de su accidente en Aspen.

“Es la segunda vez que salgo de mi casa desde que llegué. Hicimos la logística de cómo subirnos al auto. Voy a ajustar los horarios. Todo lleva más tiempo. Dormí rara, estaba ansiosa”, confesó la presentadora.

La operación de Vero Lozano

Tras el grave accidente que Vero sufrió en Estados Unidos, cuando viajó con su familia y amigos a Aspen Colorado para esquiar en sus vacaciones, tuvo que ser operada de emergencia en dicho país. En aquel momento, tuvieron que reconstruirle los tobillos.

“El mundo de la discapacidad es un mundo nuevo para mí que lo estoy descubriendo y que abrazo", dijo Vero sincera.

“Me hicieron de cada lado una incisión. Me pusieron tornillos, huesito de gente muerta. (Huesos donantes) y plaquitas. Tenía los dos talones detonados. Me lo tomo con humor, porque es mi estilo, pero la verdad que es re complicado lo que me pasó”, comentó Vero Lozano en su primera salida al aire, cuando se conectó mediante streaming con sus compañeros del programa.