Verónica Lozano volvió a la TV y brindó detalles de su operación: “Me pusieron huesito de gente muerta”

Luego de pasar con éxito su intervención quirúrgica, tras sus accidentadas vacaciones, Vero Lozano regresó a la televisión y en su programa “Cortá por Lozano” brindó detalles de su estado de salud.

“No voy a dar mucha más vuelta porque todos tenemos ganas de verla, estamos muy ilusionados”, arrancó Paula Chaves, la conductora reemplazante de Vero, luego del clásico saludo del inicio del programa. “Le damos la bienvenida a su programa a la conductora número uno, a la capitana de este barco, una persona que adoramos, que queremos muchísimo… el regreso a su programa de Verónica Lozano”, expresó con alegría.

Tras saludar al público y a cada uno de sus compañeros, Lozano no pudo contener su emoción: “Estoy recontenta, la verdad es que estoy muy emocionada”, exclamó, y confió que tenía tantos nervios como si fuera un debut.

“Me monté señorita porque la verdad es que venía de unos looks muy rancios”, comentó con humor, ya que desde su accidente en Aspen, Estados Unidos, donde cayó desde una aerosilla y sufrió la intervención quirúrgica de sus dos tobillos, la conductora solo ha vestido ropa de entrecasa y cómoda.

En esta visita, Lozano brindó detalles de su operación, en la que se sumaron elementos paranormales al contar que soñó con un señor mayor que le dijo: “decile a mi nieto que estoy muy orgulloso de él”, al tiempo que describió que en el mismo sueño se encontraban sus seres queridos que ya no están.

“Tuve una conversación con todos mis seres queridos que no están más. Fue re lindo”. A la mañana siguiente, le confió al médico lo que había soñado. “En ese momento se puso a llorar. ´Es muy fuerte lo que me contás´”, reveló Lozano que le dijo el cirujano, emocionado por el mensaje de su abuelo.

Luego contó el estado en el que se encuentra su cuerpo: “Me hicieron de cada lado una incisión. Me pusieron tornillos, huesito de gente muerte (huesos donantes) y plaquitas. Tenía los dos talones detonados. Me lo tomo con humor, porque es mi estilo, pero la verdad que es re complicado lo que me pasó”, detalló Lozano quien se mostró con botas en sus dos piernas y a la espera de poder caminar y hacer vida normal.