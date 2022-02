Vero Lozano denuncia negligencia de parte del centro de esquí por su accidente: “Estoy viva de milagro”

Los últimos días han sido todo un revuelo para Vero Lozano, quien resultó gravemente herida en sus vacaciones luego de caer de una aerosilla a siete metros de altura. La conductora de Cortá por Lozano estaba de vacaciones en Aspen junto a un grupo de amigas, entre las que estaba Analía Franchín.

Vero encontró el espacio en su programa, el cual está conducido por Paula Cháves como reemplazo, para dar a conocer los detalles de su accidente y cómo seguirá a partir de ahora.

La conductora cayó de una aerosilla a siete metros de distancia y deberá ser operada.

La conductora dio a conocer que regresará al país en un avión sanitario, ya que debe recibir tratamiento médico por un largo tiempo.

“Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy vida de milagro. Fue una negligencia del centro de esquí. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”, empezó diciendo Vero Lozano en su primera comunicación vía Zoom con el programa.

Los detalles del accidente

Sus compañeros de piso comenzaron a indagar en lo que ocurrió en aquel momento. Porque, a pesar de haber visto el video que se viralizó en donde la conductora cae al suelo desde la altura, los detalles eran desconocidos.

“Es una silla séxtuple (para seis personas,) donde íbamos tres personas: mi instructora, Analía Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban perro falló, eso impide que baje la barra de seguridad, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”, indicó Lozano.

“Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aeroisilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, continuó la conductora.

“Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba absolutamente todo. Anita gritaba y la instructora me decía ‘aguanta’. La gente gritaba”, relataba la conductora, y comparaba la situación con una película de terror.

“Para mí fue todo como eterno. Hice toda una evaluación desde el hombre de la colcohoneta que no llegaba, si vendría una grúa a buscarme... La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”, afirmó.

La historia tras la caída

Luego, tras haber caído de siete metros, la figura de Telefe se refirió a los dramáticos minutos que siguieron. “Sentí como dos latigazos. Se acercó mucha gente y me decían ‘¡no te muevas!’. Me tocaban la cintura y las botas y yo sentía todo y me preguntaron cómo me llamaba y que edad tenía para saber si yo estaba orientada. Yo sentía mucho dolor en los pies y dije se me cagaron los pies”, relato conmocionada mientras recordaba el difícil momento.

Respecto al proceso de tu recuperación, detalló: “Es en ambos talones, uno está más comprometido que el otro, pero los dos tienen que operarse”, contó Lozano.

Luego, explicó: “El doctor me ve el miércoles y me opera el jueves los dos talones a la vez. La operación durará más o menos cuatro horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confió”. “Si Dios quiere, a la semana de operada puedo volver a Buenos Aires. No está estandarizada la recuperación. La vuelta será en avión sanitario”, cerró.