Paula Chavés compartió su inmensa tristeza por la muerte de su abuela

Este domingo fue un subibaja de emociones para Paula Chaves. Primero compartió en las redes sociales disfrutando un día con sus amigas Mery del Cerro y Zaira Nara y sus hijos, en un reconocido hotel de Pilar, y después sorprendió al comunicar el fallecimiento de su abuela Guingui.

Esta es la segunda partida de un ser querido que le toca atrasar en poco tiempo: su amiga de la vida a principios de enero y ahora, la mamá de su papá y esposa de Kaki. En ambos casos se volcó a su cuenta de Instagram para despedirlas con palabras sentidas.

Escogió fotografías familiares hermosas y un video que emocionó a más de uno porque se ve a la bisabuela (92 años) de Olivia, Baltazar y Filipa diciéndole a su nieta que cuando ella no esté le cumplirá los deseos a sus niños.

Grabación realizada por Paula que acompañó de varias fotografías y el siguiente mensaje de despedida: “Buen viaje abuelita linda… Te amo hasta el infinito. ¡Sos eterna! Gracias por llenar de amor esta Familia. Gracias por enseñarnos tanto… Celebramos tu partida porque tuviste una vida plena de disfrute y amor”.

Falleció la abuela paterna de Paula Chaves y la despidió en Instagram

Entre los comentarios de amigos y colegas que funcionan como abrazo virtual está el de Peter Alfonso, el marido de la host de “Bake Off Argentina”. “Hermosa mujer. Madre y abuela. La vamos a extrañar mucho”, escribió desde Villa Carlos paz donde está haciendo temporada de teatro.

Verónica Lozano, Sabrina Garciarena, José María Listorti, Gege Neumann, Diego Ramos, Facundo Arana y varios otros artistas la saludaron y dejaron emojis de corazones.

Guingui era la esposa de Kaki, el abuelo paterno de Paula que en noviembre de 2021 sufrió un ACV. El señor de 95 años se descompensó mientras estaba de visita en la casa de la artista y debió ser hospitalizado. En ese momento, Chaves hizo un pedido de oración y afortunadamente todo salió bien.

Paula Chaves y la pérdida de su mejor amiga

Conmovida, la modelo se volcó a las redes para despedir a su “hermana de la vida”, en su cuenta de Instagram y junto a varias postales escribió: “Te amo, Bicho; que tu alma alegre vuele alto”.

La modelo y conductora compartió además dos fotografías junto a su mejor amiga, una reciente con Filipa en los brazos y otra retro, de sus aventuras de adolescentes.

“Buen regreso a la Fuente … que tu alma alegre vuele alto. Acá quedamos los que aprendimos de tu Valentía y Ganas de Vivir… Te amo infinito, mi hermana de la vida… esa Hermana que elegí y volvería a elegir… gracias por cada una de tus palabras… vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia…”, confesó Paula.

“Yo te voy a buscar… voy a conectar , con eso que dicen que hay del otro lado pero no termino de entender porque es desconocido… Me pongo la música fuerte, me tomo un fernet y brindo al cielo… xq acaba de subir el ser mas bueno y noble de la Tierra… buen Regreso a la fuente Bicho… te amo infinito”.