2 de julio de 2026 - 17:05

Verśatil, barato y sencillo de conseguir: el corte de carne de cerdo recomendado para los platos de invierno

Se trata de una opción poco elegida en la rutina diaria, pero que ofrece muy buenos resultados en platos típicos de invierno.

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Por Redacción Por Las Redes

El precio de los cortes más populares de la carne vacuna continúa en alza, por lo que muchos consumidores optan por alternativas más económicas sin resignar sabor ni versatilidad en la cocina. En ese contexto, algunos cortes de cerdo comienzan a ganar protagonismo por su rendimiento y su capacidad de adaptarse a distintas preparaciones.

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Se trata de una opción poco elegida en la rutina diaria, pero que ofrece muy buenos resultados en platos típicos de invierno. Desde guisos y estofados hasta preparaciones al horno o a la parrilla, este tipo de carne permite preparar comidas abundantes, sabrosas y a un costo menor.

Un corte ideal para las comidas de invierno

La chuleta de paleta de cerdo se destaca por ser un corte tierno, con un buen equilibrio entre carne y grasa. Durante la cocción conserva su jugosidad sin resultar pesada, una característica que la convierte en una excelente alternativa tanto para la parrilla como para preparaciones de larga cocción, como guisos y estofados. Además, su textura facilita la integración de los sabores, lo que mejora el resultado final de cada receta.

De dónde proviene la chuleta de paleta de cerdo

Este corte proviene de la parte delantera del cerdo, cerca del hombro, una zona que le aporta la firmeza necesaria para preparaciones tradicionales. Cuando se cocina a fuego lento, la carne se desarma con facilidad, por lo que también resulta ideal para elaborar carne desmechada, ya sea para sándwiches o acompañada con puré, arroz o verduras.

La chuleta de jamón, otra opción para tener en cuenta

Por su parte, la chuleta de jamón de cerdo se obtiene de la parte trasera del animal, próxima al lomo. Se caracteriza por presentar una fina capa de grasa que intensifica su sabor durante la cocción. A la parrilla desarrolla un dorado uniforme y un gusto más marcado que otros cortes, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan una opción sabrosa sin realizar un gasto elevado.

En la actualidad, el precio promedio del kilo de chuleta de paleta de cerdo ronda los $5.200 tanto en carnicerías de barrio como en grandes cadenas de supermercados, una cifra que la posiciona como una de las opciones más convenientes para reemplazar algunos cortes tradicionales de carne vacuna.

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