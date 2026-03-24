24 de marzo de 2026 - 10:04

Velocidad al hablar: el nuevo indicador para detectar el deterioro cognitivo a tiempo, según la ciencia

Investigadores de la Universidad de Toronto descubrieron que la lentitud del habla cotidiana predice el deterioro cerebral mejor que la dificultad para encontrar nombres.

Científicos de Toronto asocian la lentitud al hablar con signos tempranos de Alzheimer.

Científicos de Toronto asocian la lentitud al hablar con signos tempranos de Alzheimer.

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Por Sofía Serelli

Olvidar un nombre o tener una palabra en la punta de la lengua es algo que le sucede a cualquiera, pero la ciencia detectó un indicador más preciso del envejecimiento cerebral. Un estudio reciente sugiere que la velocidad del habla cotidiana es una señal crítica para diagnosticar el deterioro cognitivo antes de que aparezcan síntomas graves.

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Tradicionalmente, se pensaba que la dificultad para recordar objetos, fenómeno conocido como lethologica, era la principal señal de alerta del Alzheimer. Sin embargo, científicos de la Universidad de Toronto proponen que el ritmo general de la conversación refleja mejor los cambios que ocurren en el cerebro.

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La velocidad del habla como reflejo de la salud cerebral

La investigación, que evaluó a 125 adultos sanos, determinó que la rapidez para producir palabras en tareas cotidianas está ligada a la eficiencia del procesamiento cognitivo. Según la teoría de la velocidad de procesamiento, un enlentecimiento general en el cerebro es el centro del declive cognitivo, y no solo un fallo en los centros de la memoria.

Los adultos mayores suelen presentar más pausas vacías o rellenas, como el uso frecuente de "eh" o "mmm", y una tasa de habla más pausada. Estos cambios en el patrón vocal pueden aparecer incluso cuando no existe un deterioro cognitivo evidente, funcionando como una ventana hacia el estado neurológico temprano de la persona.

Pausas largas y su relación con las proteínas del Alzheimer

Estudios complementarios de la Universidad de Stanford han encontrado una correlación entre las pausas prolongadas y la presencia de proteína tau en el cerebro, uno de los marcadores distintivos del Alzheimer. Curiosamente, las personas con mayor carga de esta proteína no fallan necesariamente en las pruebas de memoria, sino que tardan más en llegar a la respuesta correcta.

Este descubrimiento ha permitido el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial capaces de predecir diagnósticos de Alzheimer con una precisión del 78.5% analizando únicamente patrones de habla. El objetivo de los expertos es integrar estas pruebas de velocidad en las evaluaciones médicas estándar para detectar cambios de forma acelerada y apoyar la salud cerebral durante el envejecimiento.

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Aunque todavía se requieren estudios a largo plazo para confirmar si todos los que hablan más lento desarrollarán demencia, la evidencia actual marca un cambio de paradigma. El enfoque médico se traslada de lo que decimos a la rapidez con la que nuestras neuronas permiten que esas palabras salgan a la luz.

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