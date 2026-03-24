Velocidad al hablar: el nuevo indicador para detectar el deterioro cognitivo a tiempo, según la ciencia

Investigadores de la Universidad de Toronto descubrieron que la lentitud del habla cotidiana predice el deterioro cerebral mejor que la dificultad para encontrar nombres.

Olvidar un nombre o tener una palabra en la punta de la lengua es algo que le sucede a cualquiera, pero la ciencia detectó un indicador más preciso del envejecimiento cerebral. Un estudio reciente sugiere que la velocidad del habla cotidiana es una señal crítica para diagnosticar el deterioro cognitivo antes de que aparezcan síntomas graves.

Tradicionalmente, se pensaba que la dificultad para recordar objetos, fenómeno conocido como lethologica, era la principal señal de alerta del Alzheimer. Sin embargo, científicos de la Universidad de Toronto proponen que el ritmo general de la conversación refleja mejor los cambios que ocurren en el cerebro.

image La velocidad del habla como reflejo de la salud cerebral La investigación, que evaluó a 125 adultos sanos, determinó que la rapidez para producir palabras en tareas cotidianas está ligada a la eficiencia del procesamiento cognitivo. Según la teoría de la velocidad de procesamiento, un enlentecimiento general en el cerebro es el centro del declive cognitivo, y no solo un fallo en los centros de la memoria.

Los adultos mayores suelen presentar más pausas vacías o rellenas, como el uso frecuente de "eh" o "mmm", y una tasa de habla más pausada. Estos cambios en el patrón vocal pueden aparecer incluso cuando no existe un deterioro cognitivo evidente, funcionando como una ventana hacia el estado neurológico temprano de la persona.

Pausas largas y su relación con las proteínas del Alzheimer Estudios complementarios de la Universidad de Stanford han encontrado una correlación entre las pausas prolongadas y la presencia de proteína tau en el cerebro, uno de los marcadores distintivos del Alzheimer. Curiosamente, las personas con mayor carga de esta proteína no fallan necesariamente en las pruebas de memoria, sino que tardan más en llegar a la respuesta correcta.