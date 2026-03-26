Usando cucharitas sueltas, te enseñamos a hacer adornos originales y sustentables

Las cucharitas sueltas suelen quedar perdidas en un cajón: algunas son de juegos incompletos, otras ya no combinan con nada y otras simplemente quedaron dando vueltas después de años de uso. Pero antes de dejarlas olvidadas o mandarlas a la basura, vale la pena mirarlas de otra manera para reciclaje .

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Por su forma, brillo y tamaño, pueden transformarse en objetos decorativos que de verdad sumen algo lindo a la casa.

La clave, como siempre, está en elegir proyectos posibles. No se trata de hacer manualidades raras que después terminan guardadas, sino de darles una nueva vida con sentido estético. En este caso, hay dos ideas que funcionan muy bien: una para colgar y decorar con movimiento , y otra para embellecer cajas, cajones o muebles chicos con un detalle distinto.

Lo interesante de las cucharitas es que ya tienen algo a favor: son firmes, fáciles de limpiar y visualmente delicadas . Si son de metal, además suman un aire vintage o clásico. Y si son de plástico duro o acrílico, pueden pintarse y adaptarse a estilos más modernos.

También tienen una ventaja práctica: no hace falta desarmarlas por completo para reutilizarlas. Con una buena limpieza, un poco de pintura o una nueva forma de usarlas, pueden pasar de ser un descarte a pequeños adornos decorativos.

Idea 1: un móvil colgante delicado para ventana, galería o cocina

La primera propuesta es hacer un móvil decorativo con cucharitas. Es una idea muy linda para una ventana, una galería cerrada, una cocina con buena luz o incluso un balcón techado. El movimiento suave de las piezas y el brillo del metal generan un efecto sutil, sin quedar recargado.

Materiales necesarios

5 o 6 cucharitas sueltas

Hilo de nylon, tanza fina o hilo de algodón resistente

Una argolla de madera o metálica

Mostacillas, cuentas de madera o pequeñas piezas decorativas opcionales

Tijera

Pinza

Pintura en aerosol opcional

Cinta métrica o regla

Paso a paso

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Limpiá bien las cucharitas Sacales grasa, manchas o restos de polvo. Si querés un acabado más uniforme, podés pulirlas o pintarlas en un mismo tono.

Definí el estilo del móvil Podés dejar las cucharitas al natural para un efecto más vintage, o pintarlas en blanco, negro, dorado suave o tonos pastel.

Cortá varios tramos de hilo Hacelos de distintos largos para que el móvil tenga movimiento y no quede rígido ni demasiado simétrico.

Atá una cucharita al final de cada tramo Podés hacerlo sujetando el hilo en el mango o generando un pequeño nudo decorativo con cuentas.

Sumá mostacillas o detalles si querés Entre la argolla y la cucharita podés agregar piezas de madera, perlitas o pequeños discos para dar más textura visual.

Uní todos los hilos a la argolla superior Distribuilos de manera pareja para que el peso quede equilibrado.

Colgalo en un lugar con luz o algo de aire Así se va a mover apenas y el resultado se va a ver mucho más delicado.

Este proyecto funciona muy bien porque no exige demasiado y logra un efecto decorativo real. No grita “manualidad”, sino que se siente como una pieza simple y con encanto.

Idea 2: tiradores decorativos para una caja, cajón o mueble chico

La segunda idea tiene un aire más clásico y puede quedar lindísima en una caja de té, un costurero, una mesita de luz o un cajón pequeño. Se trata de convertir las cucharitas en tiradores decorativos, aprovechando el mango como agarre y el metal como detalle visual.

Materiales necesarios

2 o más cucharitas de metal

Alicate o pinza firme

Trapo grueso

Tornillos cortos o adhesivo epoxi fuerte

Regla

Lápiz

Taladro pequeño, si vas a atornillar

Pintura opcional

Caja o cajón donde las vayas a colocar

Paso a paso