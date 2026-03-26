26 de marzo de 2026 - 09:30

Usando cucharitas sueltas, te enseñamos a hacer adornos originales y sustentables

Reciclaje. Con un puñado de piezas olvidadas y pocos materiales, podés renovar distintos rincones de la casa con detalles simples y prolijos.

Usando cucharitas sueltas, te enseñamos a hacer adornos originales y sustentables (1)
Por Andrés Aguilera

Las cucharitas sueltas suelen quedar perdidas en un cajón: algunas son de juegos incompletos, otras ya no combinan con nada y otras simplemente quedaron dando vueltas después de años de uso. Pero antes de dejarlas olvidadas o mandarlas a la basura, vale la pena mirarlas de otra manera para reciclaje.

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Por su forma, brillo y tamaño, pueden transformarse en objetos decorativos que de verdad sumen algo lindo a la casa.

La clave, como siempre, está en elegir proyectos posibles. No se trata de hacer manualidades raras que después terminan guardadas, sino de darles una nueva vida con sentido estético. En este caso, hay dos ideas que funcionan muy bien: una para colgar y decorar con movimiento, y otra para embellecer cajas, cajones o muebles chicos con un detalle distinto.

Un material chico, resistente y con mucho potencial

Lo interesante de las cucharitas es que ya tienen algo a favor: son firmes, fáciles de limpiar y visualmente delicadas. Si son de metal, además suman un aire vintage o clásico. Y si son de plástico duro o acrílico, pueden pintarse y adaptarse a estilos más modernos.

También tienen una ventaja práctica: no hace falta desarmarlas por completo para reutilizarlas. Con una buena limpieza, un poco de pintura o una nueva forma de usarlas, pueden pasar de ser un descarte a pequeños adornos decorativos.

Idea 1: un móvil colgante delicado para ventana, galería o cocina

La primera propuesta es hacer un móvil decorativo con cucharitas. Es una idea muy linda para una ventana, una galería cerrada, una cocina con buena luz o incluso un balcón techado. El movimiento suave de las piezas y el brillo del metal generan un efecto sutil, sin quedar recargado.

Materiales necesarios

  • 5 o 6 cucharitas sueltas
  • Hilo de nylon, tanza fina o hilo de algodón resistente
  • Una argolla de madera o metálica
  • Mostacillas, cuentas de madera o pequeñas piezas decorativas opcionales
  • Tijera
  • Pinza
  • Pintura en aerosol opcional
  • Cinta métrica o regla

Paso a paso

Usando cucharitas sueltas, te enseñamos a hacer adornos originales y sustentables (2)
  • Limpiá bien las cucharitas

    Sacales grasa, manchas o restos de polvo. Si querés un acabado más uniforme, podés pulirlas o pintarlas en un mismo tono.

  • Definí el estilo del móvil

    Podés dejar las cucharitas al natural para un efecto más vintage, o pintarlas en blanco, negro, dorado suave o tonos pastel.

  • Cortá varios tramos de hilo

    Hacelos de distintos largos para que el móvil tenga movimiento y no quede rígido ni demasiado simétrico.

  • Atá una cucharita al final de cada tramo

    Podés hacerlo sujetando el hilo en el mango o generando un pequeño nudo decorativo con cuentas.

  • Sumá mostacillas o detalles si querés

    Entre la argolla y la cucharita podés agregar piezas de madera, perlitas o pequeños discos para dar más textura visual.

  • Uní todos los hilos a la argolla superior

    Distribuilos de manera pareja para que el peso quede equilibrado.

  • Colgalo en un lugar con luz o algo de aire

    Así se va a mover apenas y el resultado se va a ver mucho más delicado.

Este proyecto funciona muy bien porque no exige demasiado y logra un efecto decorativo real. No grita “manualidad”, sino que se siente como una pieza simple y con encanto.

Idea 2: tiradores decorativos para una caja, cajón o mueble chico

La segunda idea tiene un aire más clásico y puede quedar lindísima en una caja de té, un costurero, una mesita de luz o un cajón pequeño. Se trata de convertir las cucharitas en tiradores decorativos, aprovechando el mango como agarre y el metal como detalle visual.

Materiales necesarios

  • 2 o más cucharitas de metal
  • Alicate o pinza firme
  • Trapo grueso
  • Tornillos cortos o adhesivo epoxi fuerte
  • Regla
  • Lápiz
  • Taladro pequeño, si vas a atornillar
  • Pintura opcional
  • Caja o cajón donde las vayas a colocar

Paso a paso

  • Elegí cucharitas de metal que sean resistentes

    Lo ideal es que tengan un mango firme, pero no demasiado grueso, para poder darles forma.

  • Protegé la superficie antes de doblarlas

    Envolvé cada cucharita con un trapo grueso en la zona donde vas a trabajar, para no marcar demasiado el metal.

  • Doblá con cuidado los extremos

    La idea es generar una leve curva para que el mango quede separado de la superficie y pueda funcionar como tirador.

  • Probá la forma sobre la caja o el cajón

    Antes de fijarla, apoyala y asegurate de que entre la mano con comodidad.

  • Marcá los puntos de colocación

    Usá regla y lápiz para que queden alineadas y prolijas.

  • Fijalas con tornillos o adhesivo fuerte

    Si la pieza va a tener uso real, lo mejor es atornillar. Si es una caja liviana decorativa, también puede funcionar un pegamento epoxi de buena calidad.

  • Terminá el conjunto

    Podés dejar las cucharitas con su brillo original o pintarlas en negro mate, dorado envejecido o blanco roto.

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