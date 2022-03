Una tiktoker se operó los labios y terminó igualita a Homero Simpson

Una mujer se viralizó en TikTok por una inusual cirugía estética que le hicieron en la cara. En las redes le encontraron el parecido a Homero Simpson. Pagó casi 700 dólares -más de $150 mil pesos- por un tratamiento estético que le quemó la piel en la zona de la boca.

La joven, llamada Jade, aseguró que se hizo un ‘lip flip’, que es un tratamiento que la piel se quema ligeramente para que cuando sane altere sutilmente la forma del rostro.

“Este es mi video explicando qué diablos pasa en mi cara porque cuando intento describirlo no saben de lo que estoy hablando. Así que esta soy yo acabando con todas esas preguntas en un vídeo”, relataba Jade, según destacaron medios internacionales.

“Son pequeños puntos, pequeñas quemaduras: te quema la carne, podía olerlo”, revelaba la influencer sobre el momento de hacerse el tratamiento.

“Básicamente, lo que va a hacer es que, cuando sane, tensará mi piel y moverá mi labio hacia arriba, haciendo que mis labios parezcan más grandes, porque serán más grandes”, argumentaba con poca convicción la joven.

La realidad es que a las pocas horas del tratamiento, las marcas de quemaduras supuestamente cicatrizando bordeaban su boca y se asemejaban a la barba icónica del personaje de dibujos animados, por lo que un usuario describió el tratamiento como “Simpsonficación”.

Tras la cirugía, la joven terminó con una "barba" como la de Homero Simpson

Estas marcas tardarán unas semanas en desaparecer, según le avisaron a la mujer, que mostraba las manchas marrones que cubrían desde su nariz a su labio superior y otra franja más debajo del inferior.

Actualmente, por al desarrollo de las cirugías plásticas y diversos procesos estéticos, pueden modificarse a voluntad casi todos los elementos exteriores de una persona, pero es de extrema importancia no tomarse a la ligera estos procedimientos y realizarlos siempre, por mínimos que sean, con un verdadero especialista; si no, los resultados podrían no ser los esperados.

Algunos usuarios de la plataforma China comentaron el video de Jade y explicaron que este procedimiento se llama “fibroblasting”, lo que se realiza es un estiramiento de la piel no quirúrgico que utiliza microhaces de plasma para desencadenar la producción de colágeno y elastina, dos componentes esenciales para una piel sana y firme.

Este proceso es una alternativa a las inyecciones o terapias quirúrgicas y es un tratamiento bastante nuevo en el panorama cosmético.

Cabe mencionar que la tiktoker gastó un poco más de 750 dólares, un aproximado de 150 mil pesos argentinos.