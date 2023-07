Una joven rumana recorre el mundo probando comidas y quedó enamorada de la de Argentina: “Es de mis favoritas”

TikTok es la plataforma por excelencia para compartir diferentes videos con recomendaciones. En este caso una joven influencer de Europa estuvo en nuestro país y se animó a probar el mate y las comidas tradicionales, lo que la hizo volverse viral.

Cuando uno viaja a otro país, lo primero que quiere hacer además de visitar lugares, es comer algún plato original de esa tierra. En este caso, esta chica rumana subió a Tiktok un listado de las comidas latinas que más le gustan y sorprendió al nombrar un plato argentino.

La creadora de contenidos ha viajado por diferentes países del continente para probar las tradicionales comidas, hacer turismo y luego hacer un análisis frente al micrófono. En Perú comió Cuy y en México las tortillas, por ejemplo.

Cuando estuvo en Buenos Aires, probó el mate al que le agregó que no es solo el contenido, sino que lo importante es el recipinete en sí, y tomó uno de madera. Además, aclaró que es un pecado mover la bombilla para todos lados.

Dana, una joven de Rumania probó el choripan.

Sin embargo, no fue esto lo que la enamoró a Dana Lucia Sandoval (@danalucia.s). En el clip, ella comenta que entre todos los platos que ha probado en otros países no puede faltar el más futbolero:” Imposible no mencionar el choripán”, dijo.

Dana compartió un fragmento mostrando que fue a comprar uno: “Esto huele riquísimo la verdad. Todos los días que vamos a estar en Argentina nos vamos a comer uno de estos”, agregó con un rostro de alegría.

A su vez, en el análisis que hizo, donde supera las 150 mil visualizaciones, les preguntó a sus más de 415 mil seguidores, si les parecía mejor el choripán con salsa o con sin salsa. “La salsa chimichurri es de mis favoritas en todo el mundo”.

