Una joven confesó en TikTok la extraña situación por la que llega tarde al trabajo y generó controversia

La puntualidad laboral es un tema de gran importancia en el mundo laboral actual, ya que influye directamente en el éxito y la eficiencia de cualquier entorno de trabajo. Sin embargo, un reciente testimonio en TikTok generó controversia y abrió debate en las redes sociales sobre la comprensión y apoyo hacia aquellos que afirman padecer la llamada “ceguera del tiempo”.

La usuaria @chaotic_philosopher compartió su experiencia en un video de TikTok, donde expresó su frustración por la falta de comprensión y adaptaciones por parte de las empresas hacia personas que sufren de este problema. La “ceguera del tiempo” es una condición poco conocida que se refiere a la incapacidad de percibir el tiempo adecuadamente, lo que puede llevar a la impuntualidad y dificultades para cumplir con horarios establecidos.

Aunque esta condición no es reconocida como un diagnóstico médico oficial, algunas personas afirman experimentar este fenómeno y buscan encontrar soluciones que les permitan desenvolverse mejor en su entorno laboral. El video de la joven rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 6.1 millones de visualizaciones y más de 227 mil ‘me gusta’. “Estoy cansada de que en este país no se prioricen los derechos de los trabajadores. Y tenemos derecho a sugerir que debería ser diferente... No lo creo” escribió en la descripción.

Las reacciones en los comentarios fueron diversas. Mientras algunos usuarios mostraron comprensión y empatía hacia la situación de la joven, otros la criticaron duramente, acusándola de pertenecer a la “generación de cristal”, un término peyorativo que se utiliza para describir a los jóvenes percibidos como demasiado sensibles o vulnerables.

Las opiniones en torno a esta problemática laboral fueron encontradas. Mientras algunos usuarios cuestionaron cómo se podrían implementar adaptaciones para lidiar con los plazos de los clientes, las reuniones programadas con otros y las rotaciones de descanso, otros resaltaron la importancia de mantener la puntualidad en ciertas profesiones donde la vida de las personas depende de ello.

“¿Por tu ceguera al tiempo te quedas después del trabajo? ¿Te toma más tiempo salir del trabajo?”, “No, esto desordenaría las rotaciones de descanso, afectaría posiciones donde la vida depende del trabajador. Si esto se normaliza, será normal llegar tarde”, fueron alguno de los comentarios.

SEGUÍ LEYENDO: