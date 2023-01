Una joven asegura que nunca tuvo relaciones sexuales pero está embarazada: “Fue el espíritu”

Un fuerte rumor recorre un municipio de Colombia. Una joven de 19 años sostiene que fue embarazada por el espíritu, ya que no mantuvo relaciones sexuales con ningún hombre. Esto fue dado a conocer por el medio de comunicaciones de la localidad de Malambo, el cual cuenta con más de 27 mil seguidores en Facebook.

Esta historia tiene como protagonista a una chica perteneciente a un culto al que asiste semanalmente. Pese a que la joven en gestación afirma no haber tenido relaciones sexuales con un hombre, terminó esperando un bebé. “Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, declaró.

A su vez detalló que el espíritu que supuestamente la embarazó no fue beningo como el de la Virgen María y por este motivo lanzó: “Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”. Al instante, en las redes sociales, los usuarios comenzaron a debatir sobre este tema y mientras algunos indicaron que la joven no habría recibido educación sexual, otros más devotos afirmaron que quizás la chica habría sido bendecida con este presunto milagro, detalla La 100.

Las autoridades colombianas están preocupadas porque cada vez se registran más casos de embarazo adolescente.

Estadísticas que preocupan en Colombia

Colombia tiene estadísticas que preocupan a la población del país, debido a que el embarazo adolescente sigue siendo una realidad. En 2021 se registraron 106.381 nacimientos en niñas y adolescentes de entre 14 y 19 años. Mientras que los nacimientos en niñas menores de 14 años se incrementaron un 43% entre 2020 y 2021. Durante todo 2021, 4.708 niñas de 10 a 14 dieron a luz en Colombia.

Esta situación aumenta los riesgos tanto para las madres adolescentes como para sus hijos e hijas, ya que las muertes prenatales son un 50% superior para los bebés que tienen madres menores de 20 años que para los que las mamás tienen entre 20 y 39 años.