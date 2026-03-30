Una investigación revela que las personas envejecen en dos edades importantes de la vida

Una investigación científica pone en duda la idea de un envejecimiento progresivo. Según los datos, el cuerpo humano atraviesa cambios intensos.

Estos hallazgos en la investigación aportan una nueva perspectiva científica sobre los posibles riesgos en la salud.

Durante años se creyó que el envejecimiento era un proceso lineal, lento y constante. Sin embargo, una investigación reciente de la Universidad de Stanford plantea una idea diferente: el cuerpo humano atraviesa momentos puntuales donde el deterioro biológico se acelera de forma notable. Estos picos no son aleatorios, sino que aparecen en etapas concretas de la vida adulta.

Lo más llamativo es que estos cambios no solo afectan la apariencia física, sino también procesos internos clave que pueden influir directamente en la salud y en la aparición de enfermedades.

estudio sobre etapas de la vejez Algunos síntomas aparecen de forma repentina en la vida adulta. WEB Cuáles son las dos edades en las que el cuerpo cambia de forma drástica El estudio identificó dos momentos críticos en el proceso de envejecimiento: alrededor de los 44 y los 60 años. En estas etapas, el organismo experimenta transformaciones profundas en su composición interna.

Los investigadores analizaron a personas de entre 25 y 75 años, estudiando miles de biomoléculas y microorganismos, como bacterias, virus y hongos que habitan en el cuerpo. En total, se registraron más de 135.000 moléculas y microbios diferentes, generando cerca de 250.000 millones de puntos de datos.

analizaron a personas de entre y estudiando y como y que habitan en el cuerpo. En total, se registraron más de y generando cerca de de puntos de datos. Los resultados mostraron que aproximadamente el 81% de estas moléculas y microbios no cambian de manera progresiva, sino que presentan variaciones abruptas en momentos específicos de la vida.

mostraron que aproximadamente el de estas y no cambian de manera progresiva, sino que en momentos específicos de la vida. Según explicó Michael Snyder, profesor de genética en la Universidad de Stanford y autor principal del estudio: “No estamos cambiando simplemente de forma gradual con el tiempo; hay algunos cambios realmente drásticos”.

profesor de genética en la Universidad de Stanford y autor principal del estudio: “No estamos cambiando simplemente de forma gradual con el tiempo; hay algunos cambios realmente drásticos”. Estas transformaciones se producen tanto en los 44 como en los 60 años, independientemente del tipo de molécula analizada, lo que refuerza la idea de un envejecimiento por fases. estudio sobre etapas de la vejez Son momentos específicos que podrían explicar el aumento repentino de ciertos riesgos. WEB Qué implican estos cambios para la salud y el organismo Los hallazgos no solo describen cuándo ocurren estos cambios, sino también por qué son importantes. Según los investigadores, estas alteraciones biomoleculares podrían estar directamente relacionadas con el aumento del riesgo de enfermedades.

Por ejemplo, se detectaron modificaciones significativas en moléculas vinculadas a enfermedades cardiovasculares tanto en personas cercanas a los 40 como a los 60 años.

en moléculas vinculadas a tanto en personas cercanas a los 40 como a los 60 años. También se observaron cambios relevantes en la función inmunológica en la etapa de los 60.

en la en la etapa de los Además, el estudio sugiere que estos procesos afectan múltiples funciones del cuerpo. Entre los 40 y los 60 años, se producen alteraciones en el metabolismo del alcohol, la cafeína y las grasas, así como en el funcionamiento del corazón, la piel y los músculos.

Entre los 40 y los 60 años, se producen del la y las así como en el funcionamiento del la y los En la década de los 60, los cambios se extienden a otros sistemas, incluyendo el metabolismo de los carbohidratos, la regulación del sistema inmunológico y la función renal. Otro dato clave es que estos picos podrían explicar por qué enfermedades como el Alzheimer o los problemas cardiovasculares no aumentan de manera gradual, sino que se incrementan de forma repentina a partir de cierta edad.