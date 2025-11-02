Una cucharada de limón a la planta de girasol: por qué la recomiendan en verano

Un truco sencillo mantiene saludable a la planta de girasol. Un poco de jugo de limón y otros ingredientes forman una mezcla positiva para esta especie.

Este método sencillo y económico permite prolongar la vida de los girasoles, sobre todo cortados.

Existen métodos simples que pueden marcar la diferencia en el cuidado de las flores, sobre todo cuando se trata de girasoles, conocidos por su belleza pero también por marchitarse con rapidez cuando se los mantiene en agua. Esta vez, en maceta o florero se recomienda agregar una pequeña mezcla de jugo de limón y otros ingredientes para conservar la planta.

Este método no necesita fertilizantes u otros productos difíciles de conseguir. La combinación de ingredientes caseros actúa sobre la salud de esta especie en climas cálidos y calurosos, aportando energía a los tallos. Este procedimiento puede aplicarse en casa siempre que se respeten las cantidades recomendadas para no dañar los tejidos de la planta.

Cuando un girasol crece en una maceta o se corta y se coloca en agua, su tallo comienza a absorber microorganismos presentes mediante su hidratación. Esto provoca que los conductos se bloqueen y la flor se marchite con mayor rapidez.

Es por eso que el jugo de limón es quien aporta un nivel de acidez que ayuda a reducir el crecimiento bacteriano en el agua.

Por su parte, el azúcar actúa como una fuente de energía que la flor puede aprovechar durante el tiempo de crecimiento.

La incorporación de una cantidad muy pequeña de cloro es clave, sobre todo cuando el girasol ya está en agua pero se debe dosificar con mucho cuidado. Su función es desinfectar el agua para que se mantenga limpia durante más tiempo.

Sin embargo, el exceso de cada ingrediente puede dañar los pétalos o el tallo, por lo que se recomienda usar solo una pequeña cantidad. Esta mezcla debe mezclarse en un pequeño recipiente cuando la planta está en maceta, sino también puede agregarse en el agua del florero. Por eso conviene aplicarlo cada 2 o 3 días para mantener el efecto y evitar la acumulación de bacterias.

Cómo preparar la mezcla correcta para aplicarla sin dañar la planta Para aplicar la técnica en macetas, se debe llenar un pequeño recipiente con agua fresca y agregar 1 cucharadita de jugo de limón recién exprimido, ½ cucharadita de azúcar y apenas 1 gota de cloro o lavandina común.

Estos ingredientes deben mezclarse bien hasta disolver el azúcar por completo, y debe derramarse cerca del tallo para que tome mayor efecto.

En el florero debe aplicarse también cerca del tallo, aunque el recipiente debe ubicarse en un lugar iluminado, pero sin sol directo, ya que el calor excesivo acelera el marchitamiento. En este caso podemos aumentar la cantidad a 3 gotas de cloro o lavandina en el agua.

También es recomendable en los dos aspectos retirar cualquier hoja marchita porque estas se descomponen más rápido y generan bacterias que afectan a la flor.

Si el girasol está muy caído, puede mejorarse su postura haciendo un nuevo corte en el tallo y rápidamente aplicarle la mezcla. Es importante aclarar que la preparación está recomendada principalmente para flores cortadas en agua. En plantas en crecimiento, el cloro puede resultar muy ácido para las raíces. Para mantener un girasol plantado sano, lo mejor es regarlo moderadamente, ubicarlo en un sitio soleado y asegurarse de que la tierra tenga buen drenaje.