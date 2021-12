Un joven pidió sus vacaciones en el trabajo y como no se las dieron contó su historia en las redes: “Un like y renuncio”

Con la llegada del fin de año muchos comienzan a planear sus vacaciones y su tiempo libre, para arrancar el 2022 con mucha energía y con renovadas esperanzas. Por eso, en este último tramo del 2021 la diagramación del calendario es fundamental para no tener sobresaltos.

Con ese objetivo, un joven venezolano llamado Luis decidió pedirle a su jefe los días de vacaciones que le correspondían para poder establecer su cronograma de descanso. Sin embargo, se encontró con una respuesta que lo desconcertó.

Un joven no recibió las vacaciones que le correspondían y sorprendió a sus seguidores en Twitter con una curiosa pregunta.

Luis narró a través de Twitter (@Xere_Lac) lo que le tocó vivir cuando quiso pedir sus días de vacaciones en un trabajo online: el muchacho señaló que presta servicios para una compañía de lunes a domingo y que le correspondían 17 días libres.

Sin embargo, su jefe simplemente se negó a darle la totalidad en esta temporada: “Mi jefe me acaba de decir que 17 días de vacaciones son demasiado, que no puedo sino diez. Cabe acotar que como trabajo 7 días a la semana son solo 10 días continuos de vacaciones. Las vacaciones no las pagan, además...”, explicó. Luego, lanzó una curiosa consigna: “Un like y renuncio”.

La reacción no se hizo esperar: el tweet compartido el pasado 19 de diciembre ya alcanzó los 118 mil likes, fue compartido más de dos mil veces y recibió casi 400 comentarios. Para completar la anécdota el joven en cuestión volvió a la red social al día siguiente y agregó otro tweet en el que aseguró “No se diga más”.