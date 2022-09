Un joven le confesó a Lali Espósito que le gusta la novia de su papá y la cantante le dio un polémico consejo

Lali Espósito fue como invitada a “El Hormiguero” uno de los programas más vistos de la televisión española, conducido por Pablo Motos, y su visita no pasó desapercibida. La cantante le enseñó al conductor a hacer un “viajero” de fernet, pero también jugó a ser consejera aunque le tocó un caso picante que la puso en aprietos.

Motos le leyó cartas que los televidentes enviaron para la artista para pedirle consejos y ya el primer caso la dejó completamente sorprendida. El planteo de un joven de 21 años la hizo pensar y salió aireosa con una divertida broma, fiel a su estilo.

“Soy un chico de 21 años, estoy estudiando y vivo con mi padre. Ahora él tiene una novia de 34 años que me pone muchísimo”, le leyó el conductor y la cara de la artista empezó a transformarse.

“No puedo pensar en otra cosa y de vez en cuando me la encuentro por las noches en la nevera, en camiseta y bragas (bombacha), tengo que hacer como que no me doy cuenta cuando me estoy poniendo malísimo, ¿qué puedo hacer?”, cerró Pablo Motos.

La respuesta de Lali Espósito a un joven de 21 años hizo estallar a todos de risa

Lali no salía del asombro tras escuchar el relato del joven que se había enamorado de la novia de su padre y no sabía qué hacer al respecto. Fue por eso que decidió acudir a la ayuda de la artista, que no sabía si ir por una respuesta moral o más sincera de su parte.

“Mirá, persona anónima a la que le gusta la novia del padre... yo soy políticamente incorrecta, no es que lo que te voy a decir es... Pero yo pienso que, hay una parte de mi cerebro que te dice ‘dale para adelante, negri, no pasa nada, la vida es una’”, comenzó la ex coach de La Voz Argentina.

Lali Espósito preparó un viajero de fernet en la tv española.

Aunque rápidamente aclaró: “Siempre estamos hablando como si la novia de tu papá también te tirara onda, eso lo damos por hecho”.

“Hay otra parte de mí que te dice ‘che es tu viejo, es un montón’. Él está en un momento de la vida, probablemente, donde le interese otra cosa del amor, quiero imaginar, aunque no hay edad para lo sexual...pero respetá a tu papá. Yo te diría que si podés contenerte, en este caso, te contengas”, siguió.

Sin embargo, acto seguido bromeó, haciendo alusión a su último hit: “Sino, te recomiendo una canción mía que se llama ´2 son 3´”, lo que hizo estallar de risa a todos en el estudio.

