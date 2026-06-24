Un científico afirma que puede escanear los cerebros de los presos en busca de "signos de maldad"

Sus investigaciones han sido utilizadas en miles de procesos judiciales, aunque también han despertado fuertes cuestionamientos sobre sus fundamentos.

El aneurisma cerebral es una enfermedad cerebrovascular grave, caracterizada por una dilatación anormal en la pared de una arteria o vena en el cerebro

El neurocientífico Kent Kiehl se convirtió en una de las figuras más influyentes y controvertidas en la intersección entre la neurociencia y el sistema judicial de Estados Unidos. Investigador de la Universidad de Nuevo México, Kiehl dedica su carrera al estudio de los cerebros de presos para identificar patrones biológicos asociados con la psicopatía y la conducta violenta.

image El investigador que llevó la neurociencia a las prisiones Kiehl es reconocido por impulsar estudios que analizan la actividad cerebral de reclusos mediante resonancias magnéticas funcionales y otras técnicas de neuroimagen. Su trabajo parte de la hipótesis de que ciertos rasgos vinculados con la violencia y la psicopatía pueden observarse en regiones específicas del cerebro.

Para desarrollar estas investigaciones, el científico recorrió centros penitenciarios con un escáner de resonancia magnética móvil, una iniciativa que le permitió examinar a miles de personas privadas de libertad. A partir de esos datos, construyó una extensa base de información sobre comportamiento antisocial, impulsividad y trastornos de personalidad.

image El caso que marcó un precedente en los tribunales La notoriedad pública de Kiehl creció en 2009 durante el juicio contra el asesino serial Brian Dugan. Convocado como testigo experto por la defensa, presentó análisis cerebrales y evaluaciones psicológicas para sostener que Dugan exhibía altos niveles de psicopatía.

Según su exposición, determinadas alteraciones cerebrales dificultaban que el acusado procesara emocionalmente la diferencia entre el bien y el mal. Aunque el jurado terminó imponiendo una condena a muerte que posteriormente fue conmutada, el caso abrió la puerta a una nueva etapa en la utilización de evidencia neurocientífica dentro de los procesos penales.

El objetivo de identificar el llamado “cerebro criminal” Las investigaciones de Kiehl buscan encontrar correlaciones entre determinadas características cerebrales y comportamientos asociados con la violencia persistente. Su trabajo también ha sido utilizado por abogados defensores para argumentar que algunos acusados poseen limitaciones biológicas que afectan su capacidad de controlar ciertos impulsos. image Las críticas y el debate sobre los sesgos Numerosos especialistas consideran que la interpretación de los hallazgos de Kiehl puede conducir a una visión excesivamente determinista del comportamiento humano. Otro de los cuestionamientos apunta a la composición de las poblaciones estudiadas. Investigadores como el sociólogo Oliver Rollins sostienen que basar los análisis principalmente en personas encarceladas puede introducir sesgos importantes, especialmente en un sistema penitenciario donde determinados grupos raciales y étnicos están sobrerrepresentados.