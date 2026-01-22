22 de enero de 2026 - 21:05

Truco revelado: cómo perforar baldosas y porcelanatos sin romperlos en el intento

Un error mínimo puede arruinar toda la pared de casa. Pero con este truco simple, perforar una baldosa es totalmente posible, incluso sin experiencia previa.

Siguiendo este truco, se logra un resultado limpio y duradero.

Siguiendo este truco, se logra un resultado limpio y duradero.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción

Perforar una baldosa genera miedo a la hora de realizar arreglos en casa. No es para menos: una mala presión, una broca incorrecta o el modo equivocado del taladro pueden terminar en una grieta irreversible. Sin embargo, existe un truco básico para evitar errores que se repiten una y otra vez.

Leé además

Con un simple truco de reciclaje, un cepillo viejo se transforma en herramienta clave para limpieza precisa en el hogar.

Reciclaje: guardá los cepillos de dientes viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Por Andrés Aguilera
Los objetos olvidados en casa aún tienen mucho para ofrecer con diferentes ideas.

Si tenés una bicicleta vieja en casa, tenés un tesoro: los 2 usos nuevos que le dan valor

Por Lucas Vasquez

La buena noticia es que no hace falta ser profesional para lograr un agujero limpio y preciso. Con paciencia, herramientas adecuadas y algunos trucos clave, cualquier persona puede perforar cerámica o porcelanato sin romper la pieza. El secreto está en respetar el material y seguir un orden correcto desde el primer paso.

agujeros en baldosas
Siguiendo este truco, se logra un resultado limpio y duradero.

Siguiendo este truco, se logra un resultado limpio y duradero.

Identificá el material antes de empezar: no todas las baldosas son iguales

  • El primer paso, y uno de los más importantes, es identificar qué tipo de baldosa tenés delante. Las baldosas de cerámica estándar son más blandas y fáciles de perforar, mientras que el porcelanato, el gres o las piedras necesitan un mayor cuidado y herramientas específicas.

Confundir el material, según el sitio This Old House, suele ser el motivo principal de las roturas. Aplicar demasiada presión o usar una broca incorrecta en porcelanato casi garantiza una fisura.

Marcá el punto exacto y evitá que la broca resbale

Una vez identificado el material, el siguiente paso es marcar el lugar donde irá el agujero. Para eso, se recomienda usar un rotulador indeleble, ya que no se borra con facilidad al mojar la superficie.

  • Uno de los trucos más efectivos para trabajos caseros es pegar un trozo de cinta de papel justo sobre la marca. Esta cinta genera fricción y evita que la broca patine sobre el esmalte liso de la baldosa, uno de los problemas más comunes al comenzar a perforar.
  • De manera opcional, se puede realizar un pequeño punteado. Con un punzón o un clavo, se da un golpe suave para descascarillar mínimamente la capa superior. Esto crea un pequeño “nicho” que ayuda a que la broca se mantenga firme desde el inicio sin desviarse.
agujeros en baldosas

Elegí la broca correcta: la clave para no romper la baldosa de casa

  • La elección de la broca es determinante. Para cerámica estándar, la opción correcta es una broca de punta de lanza fabricada en carburo de tungsteno. Este tipo de broca corta de forma limpia sin generar golpes bruscos.
  • En cambio, si la baldosa es de porcelanato, gres o piedra, se necesitan brocas de diamante. Estas son más resistentes y precisas para materiales duros, pero también necesitan mayor cuidado durante su uso.

Además, es fundamental que el diámetro de la broca coincida con el taco que se va a utilizar. Las medidas más comunes son de 6 mm u 8 mm.

Configurá el taladro correctamente: sin percusión y a baja velocidad

Uno de los errores más frecuentes en trabajos caseros es usar el taladro en modo percusión desde el inicio. Este modo genera golpes que pueden romper la baldosa incluso antes de atravesarla.

Por eso, es crucial configurar el taladro únicamente en modo rotación mientras se perfora la pieza cerámica.

La velocidad también cumple un rol central: se recomienda comenzar a taladrar a velocidad baja y constante, entre 400 y 600 RPM.

Mojar la zona: el paso que muchos ignoran y evita roturas

Mojar la baldosa y la broca no es un detalle menor, especialmente cuando se trabaja con porcelanato o brocas de diamante.

Durante la perforación, la fricción genera temperaturas muy altas que pueden dañar tanto la herramienta como la baldosa.

El agua cumple dos funciones clave: evita el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil de la broca. Cuando el metal se recalienta, pierde su temple y su filo, volviéndose ineficiente y peligrosa para la superficie.

agujeros en baldosas

Terminá el trabajo sin riesgos: pared, taco y fijación

Una vez atravesado el grosor de la baldosa y alcanzada la pared, se puede cambiar al modo percutor si es necesario, utilizando una broca adecuada para concreto. Este cambio debe hacerse recién cuando la baldosa ya fue perforada por completo.

Luego, se inserta el taco correspondiente y se atornilla el accesorio deseado. Si todos los pasos anteriores se realizaron correctamente, la baldosa permanecerá intacta y el anclaje será firme y seguro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el microondas paso de moda: asi se calentara la comida en 2026

El microondas pasó de moda: así se calentará la comida en 2026

Por Sofía Serelli
Un frasco de sal en la heladera puede ser la solución instantánea que necesita el aparato.

Qué significa poner un frasco con sal en la heladera

Por Lucas Vasquez
Diseño, reutilización y creatividad se combinan en pequeños gestos cotidianos.

No tires los frascos de perfume vacíos: 3 formas creativas de reutilizarlos en casa

Por Ignacio Alvarado
Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

El truco con una esponja vieja que mejora la limpieza de toda la cocina

Por Ignacio Alvarado