Truco revelado: cómo perforar baldosas y porcelanatos sin romperlos en el intento

Perforar una baldosa genera miedo a la hora de realizar arreglos en casa . No es para menos: una mala presión, una broca incorrecta o el modo equivocado del taladro pueden terminar en una grieta irreversible. Sin embargo, existe un truco básico para evitar errores que se repiten una y otra vez.

Si tenés una bicicleta vieja en casa, tenés un tesoro: los 2 usos nuevos que le dan valor

Reciclaje: guardá los cepillos de dientes viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

La buena noticia es que no hace falta ser profesional para lograr un agujero limpio y preciso . Con paciencia, herramientas adecuadas y algunos trucos clave, cualquier persona puede perforar cerámica o porcelanato sin romper la pieza. El secreto está en respetar el material y seguir un orden correcto desde el primer paso.

Confundir el material, según el sitio This Old House , suele ser el motivo principal de las roturas. Aplicar demasiada presión o usar una broca incorrecta en porcelanato casi garantiza una fisura.

Siguiendo este truco, se logra un resultado limpio y duradero.

Una vez identificado el material, el siguiente paso es marcar el lugar donde irá el agujero. Para eso, se recomienda usar un rotulador indeleble, ya que no se borra con facilidad al mojar la superficie.

Además, es fundamental que el diámetro de la broca coincida con el taco que se va a utilizar. Las medidas más comunes son de 6 mm u 8 mm.

Configurá el taladro correctamente: sin percusión y a baja velocidad

Uno de los errores más frecuentes en trabajos caseros es usar el taladro en modo percusión desde el inicio. Este modo genera golpes que pueden romper la baldosa incluso antes de atravesarla.

Por eso, es crucial configurar el taladro únicamente en modo rotación mientras se perfora la pieza cerámica.

La velocidad también cumple un rol central: se recomienda comenzar a taladrar a velocidad baja y constante, entre 400 y 600 RPM.

Mojar la zona: el paso que muchos ignoran y evita roturas

Mojar la baldosa y la broca no es un detalle menor, especialmente cuando se trabaja con porcelanato o brocas de diamante.

Durante la perforación, la fricción genera temperaturas muy altas que pueden dañar tanto la herramienta como la baldosa.

El agua cumple dos funciones clave: evita el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil de la broca. Cuando el metal se recalienta, pierde su temple y su filo, volviéndose ineficiente y peligrosa para la superficie.

agujeros en baldosas WEB

Terminá el trabajo sin riesgos: pared, taco y fijación

Una vez atravesado el grosor de la baldosa y alcanzada la pared, se puede cambiar al modo percutor si es necesario, utilizando una broca adecuada para concreto. Este cambio debe hacerse recién cuando la baldosa ya fue perforada por completo.

Luego, se inserta el taco correspondiente y se atornilla el accesorio deseado. Si todos los pasos anteriores se realizaron correctamente, la baldosa permanecerá intacta y el anclaje será firme y seguro.