Truco revelado: cómo perforar baldosas y porcelanatos sin romperlos en el intento

Perforar una baldosa genera miedo a la hora de realizar arreglos en casa. No es para menos: una mala presión, una broca incorrecta o el modo equivocado del taladro pueden terminar en una grieta irreversible. Sin embargo, existe un truco básico para evitar errores que se repiten una y otra vez.
La buena noticia es que no hace falta ser profesional para lograr un agujero limpio y preciso. Con paciencia, herramientas adecuadas y algunos trucos clave, cualquier persona puede perforar cerámica o porcelanato sin romper la pieza. El secreto está en respetar el material y seguir un orden correcto desde el primer paso.
Identificá el material antes de empezar: no todas las baldosas son iguales
El primer paso, y uno de los más importantes, es identificar qué tipo de baldosa tenés delante. Las baldosas de cerámica estándar son más blandas y fáciles de perforar, mientras que el porcelanato, el gres o las piedras necesitan un mayor cuidado y herramientas específicas.
Confundir el material, según el sitioThis Old House, suele ser el motivo principal de las roturas. Aplicar demasiada presión o usar una brocaincorrecta en porcelanato casi garantiza una fisura.
Marcá el punto exacto y evitá que la broca resbale
Una vez identificado el material, el siguiente paso es marcar el lugar donde irá el agujero. Para eso, se recomienda usar un rotulador indeleble, ya que no se borra con facilidad al mojar la superficie.
Uno de los trucos más efectivos para trabajos caseros es pegar un trozo de cinta de papel justo sobre la marca. Esta cinta genera fricción y evita que la broca patine sobre el esmalte liso de la baldosa, uno de los problemas más comunes al comenzar a perforar.
De manera opcional, se puede realizar un pequeño punteado. Con un punzón o un clavo, se da un golpe suave para descascarillar mínimamente la capa superior. Esto crea un pequeño “nicho” que ayuda a que la broca se mantenga firme desde el inicio sin desviarse.
Elegí la broca correcta: la clave para no romper la baldosa de casa
La elección de la broca es determinante. Para cerámica estándar, la opción correcta es una broca de punta de lanza fabricada en carburo de tungsteno. Este tipo de broca corta de forma limpia sin generar golpes bruscos.
En cambio, si la baldosa es de porcelanato, gres o piedra, se necesitan brocas de diamante. Estas son más resistentes y precisas para materiales duros, pero también necesitan mayor cuidado durante su uso.
Además, es fundamental que el diámetro de la broca coincida con el taco que se va a utilizar. Las medidas más comunes son de 6 mm u 8 mm.
Configurá el taladro correctamente: sin percusión y a baja velocidad
Uno de los errores más frecuentes en trabajos caseros es usar el taladro en modo percusión desde el inicio. Este modo genera golpes que pueden romper la baldosa incluso antes de atravesarla.
Por eso, es crucial configurar el taladro únicamente en modo rotación mientras se perfora la pieza cerámica.
La velocidad también cumple un rol central: se recomienda comenzar a taladrar a velocidad baja y constante, entre 400 y 600 RPM.
Mojar la zona: el paso que muchos ignoran y evita roturas
Mojar la baldosa y la broca no es un detalle menor, especialmente cuando se trabaja con porcelanato o brocas de diamante.
Durante la perforación, la fricción genera temperaturas muy altas que pueden dañar tanto la herramienta como la baldosa.
El agua cumple dos funciones clave: evita el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil de la broca. Cuando el metal se recalienta, pierde su temple y su filo, volviéndose ineficiente y peligrosa para la superficie.
Terminá el trabajo sin riesgos: pared, taco y fijación
Una vez atravesado el grosor de la baldosa y alcanzada la pared, se puede cambiar al modo percutor si es necesario, utilizando una broca adecuada para concreto. Este cambio debe hacerse recién cuando la baldosa ya fue perforada por completo.
Luego, se inserta el taco correspondiente y se atornilla el accesorio deseado. Si todos los pasos anteriores se realizaron correctamente, la baldosa permanecerá intacta y el anclaje será firme y seguro.