Tres obreros le dedican la nueva canción de Shakira a su jefe en TikTok y los echan del trabajo

Un infortunado episodio ha tenido lugar en el mundo laboral, donde la pasión por la música se convirtió en la razón detrás de la pérdida de empleo de tres albañiles. La historia se remonta a la reciente canción de la cantante colombiana Shakira, “El jefe”, en la cual ella lanza críticas hacia su exsuegro, una figura que ha estado en el ojo público desde su separación con Gerard Piqué.

La canción de Shakira busca arrojar luz sobre las diferencias salariales y el trato injusto de algunos empleadores hacia sus trabajadores, convirtiéndose en un himno que resuena con muchas personas. De hecho, se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, donde incluso se ha creado un baile que se ha popularizado.

Sin embargo, tres albañiles decidieron llevar su apoyo al tema un paso más allá y realizaron un video en el que dedicaron la canción a su propio jefe con la esperanza de obtener un aumento salarial. Utilizaron una parte específica de la letra que decía: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz, me tiene de recluta, el muy hijo de puta.”

El problema surgió cuando el video llegó a manos de su empleador. En lugar de conseguir el aumento salarial que buscaban, su baile, que incluso incluyó un gesto de desdén, les costó sus puestos de trabajo. Los propios albañiles compartieron la noticia en su cuenta de TikTok: “Nuestro video se volvió viral y llegó hasta nuestros jefes, ahora nos han despedido a los tres y estamos buscando trabajo.”

Sin embargo, este duro descenlace no parece haber hecho perder la esperanza al trío de amigos. Por eso piden ayuda ahora a sus seguidores para poder volver a trabajar: “Nosotros no sabíamos que esto iba a acabar así. Les pedimos que también compartan este vídeo porque somos gente trabajadora que busca empleo y que quiere salir adelante. A pesar de todo, prometemos seguir bailando”.

