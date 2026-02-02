2 de febrero de 2026 - 13:22

Tres formas poco conocidas de reutilizar las cajas de vino y convertirlas en algo útil en casa

Un truco de reciclaje que transforma cajas de vino en soluciones prácticas para el hogar sin gastar dinero.

El reciclaje convierte cajas de vino en un truco clave para mejorar la organización del hogar.

El reciclaje convierte cajas de vino en un truco clave para mejorar la organización del hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Antes de tirar las medias, miralas con otros ojos y dales una segunda oportunidad en casa.

No tires las medias cancán viejas y reciclalas para 3 ideas esenciales y novedosas en casa

Por Redacción
Descubrí el potencial de las latas de conserva con el suprareciclaje.

Si tenés latas de conservas, posees un tesoro: en solo 2 pasos podés convertirlas en objetos de lujo

Por Sofía Serelli

Fabricadas con madera resistente y un diseño pensado para el transporte, las cajas de vino son una base ideal para reutilizar. Con pocos pasos y sin herramientas complejas, pueden transformarse en elementos funcionales y estéticos.

image
El reciclaje convierte cajas de vino en un truco clave para mejorar la organizaci&oacute;n del hogar.

El reciclaje convierte cajas de vino en un truco clave para mejorar la organización del hogar.

Este truco casero no solo ayuda a reducir residuos, sino que también suma soluciones prácticas para distintos espacios de la casa.

Usos prácticos que pocos aprovechan

Organizador vertical para cocina o despensa

Una caja de vino colocada de forma vertical se convierte en un excelente organizador. Permite guardar botellas de aceite, frascos altos o incluso tablas de cocina. Este uso mejora la organización y libera espacio en alacenas saturadas.

Además, al estar hecha de madera, aporta un toque rústico que se integra fácilmente en cocinas modernas o tradicionales. Es un truco simple que combina estética y funcionalidad dentro del hogar.

Revistero o porta documentos para el living

Otra forma poco conocida de reutilizar las cajas de vino es como revistero. Colocadas de costado, permiten guardar diarios, revistas o carpetas sin que se doblen ni se desordenen.

Este uso es ideal para quienes buscan mantener el living ordenado sin sumar muebles costosos. El reciclaje se convierte así en una solución real para el día a día.

Estante bajo o mesa auxiliar

Con una mínima intervención, la caja puede transformarse en un estante bajo para zapatos, mantas o libros. Incluso, sumando ruedas o patas, funciona como mesa auxiliar junto al sillón o la cama.

Este truco demuestra que reutilizar no implica resignar diseño. Al contrario, muchas veces aporta personalidad y mejora la organización del hogar.

Una tendencia que suma ahorro y conciencia

Reutilizar cajas de vino es una forma concreta de aplicar el reciclaje inteligente. Evita compras innecesarias, reduce desechos y promueve una mirada más consciente sobre los objetos cotidianos.

Antes de tirarlas, vale la pena verlas como lo que son: una oportunidad simple para ganar espacio, orden y funcionalidad en casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El reciclaje de cajas suma organización, aplica un truco práctico y mejora el hogar.

El error común al tirar cajas de zapatos: 7 usos que le podés dar para toda la casa

Por Ignacio Alvarado
si tenes manteles viejos, tenes un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Por Andrés Aguilera
reciclaje: guarda los broches de ropa viejos y transformalos en un increible adorno para tu hogar

Reciclaje: guardá los broches de ropa viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Por Andrés Aguilera
Tapas metálicas recicladas que, con un truco simple, mejoran el orden del hogar.

Por qué conviene guardar las tapas metálicas de frascos: tienen más usos de los que imaginás

Por Ignacio Alvarado