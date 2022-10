Travis Scott se defendió de los rumores de infidelidad a Kylie Jenner: “No conozco a esa persona”

A poco tiempo de ser madre por segunda vez, Kylie Jenner está viviendo un terrible momento en medio de importantes rumores. Su pareja, Travis Scott, fue acusado de infidelidad por una mujer que mantuvo una relación con él anteriormente.

A pesar de no haber declarado nada al respecto, la empresaria de Kylie Cosmetics es consciente de los hechos porque los rumores se han convertido en un drama público en las redes sociales.

Travis Scott junto a Kylie Jenner

Rojean Kar es la modelo encargada de denunciar públicamente que Travis Scott le fue infiel a su pareja con ella. A través de sus stories de Instagram disputó la veracidad de los hechos en la vereda contraria al rapero que dice todo lo contrario.

Según la modelo, el encuentro casual se habría producido en el set de rodaje de una producción en la que Scott estuvo al mando. Esto fue totalmente desmentido por el cantante que aseguró que no había razones para hablar de tal infidelidad.

Rojean Kar.

“Una persona no invitada estaba tomando fotos a escondidas en lo que se suponía que era un set cerrado mientras yo dirigía un video”, afirmó en sus redes sociales haciendo referencia a que la modelo hizo algo indebido.

Antes de concluir su testimonio, Scott agregó: “No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona”. Para terminar le pidió a la modelo que dejara los juegos cibernéticos y las narraciones de historias ficticias.

Publicación de Travis Scott.

La respuesta de Rojean Kar a los dichos de Travis Scott

Más allá de los dichos negativos del rapero sobre la modelo, en otra ocasión confirmó que habían visitado y compartido el mismo lugar.

Kar quedó tan enfurecida con la pareja de Kylie Jenner que decidió volver a las redes sociales para insistir en hacerse cargo de sus mentiras. “Fingí que no te conocía, seguí cualquier maldita narrativa sin importar cuántas tonterías obtuve de eso”, comenzó.

Travis Scott junto a Kylie Jenner

Luego continuó: “¿Pero decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo, cuando todos te han visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo? Vamos. Vamos, señor”.

Para terminar, en medio de un gigantesco enojo, la joven atacó a Jenner.“Engañas a esa perra cada noche. ¡Toda la maldita ciudad lo ve! No hagas esto”, y luego conluyó: “La única persona para la que Internet es el mundo real es la Sra. Jenner porque así es como come”.