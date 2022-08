Tras la denuncia de acosos sexual de Lissa Vera, rompió el silencio El Lechuga: “Pasa que se enteró el marido”

Lissa Vera denunció por acoso sexual a Santiago Ismael Torres, el cantante de La Banda del Lechuga luego de que se viralizó un video en el que se los ve besándose en un boliche. La cantante aseguró que él la besó sin su consentimiento y por eso le envió una carta documento.

Hasta el momento solo se conocía la versión de la ex Bandana, quien en diferentes medios dio su versión sobre lo que ocurrió esa noche. La arista asegura que no recuerda nada de esa noche y deslizó haber podido estar bajo los efectos del alcohol y de alguna otra sustancia.

Ante la grave acusación que le hizo Lissa Vera, El Lechuga decidió romper el silencio y habló con Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live. Allí no solo desmintió las declaraciones de la cantante, sino que comentó que todo fue inventado por ella porque “se enteró el marido”.

Habló El Lechuga de la denuncia de Lissa Vera.

“No me sorprendió lo que dijo, ella viene a casa hace años, antes de la pandemia y nos dimos besos muchas veces”, dijo Torres.

Y resaltó que “no es la primera vez la del video, lo que pasa que ahora se enteró el marido, más lo del contrato (de El Hotel de los Famosos) y me tiene que limpiar”.

Por lo que decidió dejar de lado el tema y se mostró enfocado en su gira por Europa. “Ayer hice videoclip con cordobeses ex músicos de Rodrigo, estuvo la Tota Santillán grabando con nosotros, trabajando como todos los días”, cerró.

La denuncia de Lissa Vera a Santiago Ismael Torres

Lissa Vera fue como “angelita” invitada a LAM y fue allí que reveló que iniciará acciones legales contra Santiago Ismael Torres.

La artista fue una de los participantes de “El Hotel de los Famosos” y cuando el video se hizo viral, tuvo problemas con la producción ya que no podía mostrarse en público. Por contrato, debía guardarse y evitar lugares públicos por lo que al aire ella seguía adentro del hotel.

La cantante decidió enviarle al Lechuga una carta documento intimando al hombre a un pedido de disculpas públicas, tras asegurar que fue engañada y besada, sin su consentimiento y estando bajos los efectos del alcohol.

“Sé que lo hizo a propósito. Yo estuve encerrada tres meses, golpeándome, estando lejos de mi familia, entonces no voy a permitir que vengan y se quieran colgar de este sacrificio que yo hice durante tanto tiempo, a buscar cámara, a hacer fama. Si él necesitaba hacer algo, tiene una carrera como músico increíble, separemos esto”, dijo enojada la artista.

Fue entonces que aclaró que ella no estaba consciente de la situación y qu él se aprovechó de eso. “Cuando la cámara se da vuelta, me agarra la cara y yo le digo `¿qué haces?’, de hecho me río. No está bien”, relató Lissa.