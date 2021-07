Tras el viral de los abuelos salteños, ahora su nieta hizo un nuevo TikTok y los grabó bailando

Macarena Rivas Fernández junto con sus abuelos grabaron un video que se ha hecho viral en las últimas horas. La joven los reunió con la excusa de que tenía que filmar un clip para poder acceder a una beca.

“Ustedes tienen que seguirme la corriente en todo, pero en todo por favor”, era la consigna que Fernández le indicó a sus abuelos mientras ellos escuchan atentos.

“¿Pero tenemos que hablar?”, quiso saber su abuela, y ella le dijo que cuando les de la palabra, podrían hacerlo.

Luego de las indicaciones la joven comienza a hablar a cámara y cuenta que ella vive en el campo con sus abuelos, que todos los días se despiertan muy temprano y llevan adelante una vida muy sana.

“Porque a mi abuelita le encanta la comida saludable, él hace dieta todos los días”, dice la joven seriamente y la afirmación provocó la risa de su abuelo, quien claramente no tiene una inclinación predilecta por la comida sana como aseguraba la joven. “Pero tenemos que decir que comemos sano”, le dice ella mientras su abuelo no puede controlar la risa.

“Después de preparar el desayuno saludable hacemos bicicleta, mucha actividad física, después nos vamos al cerro, hacemos como una mini maratón, mi abuelito corre más o menos 40 minutos”, y esta oportunidad fueron los dos quienes se echaron a reír.

“Tenemos que mentir en todo”, dice entre risas el abuelo, dispuesto a hacerlo si su nieta así lo necesitaba.

“A mis abuelos se los nota cansados porque se levantan a las 4 o 5 de la mañana todos los días. Al mediodía, cuando volvemos de entrenar, mi abuelita cocina y yo la ayudo, y de ahí me conecto a mis clases virtuales. Acá casi que no tengo nada de señal así que por eso necesitaría la beca, no tenemos mucha plata y bueno… también necesitaríamos la platita porque mi abuela está embarazada”, siguió la joven y sus dos abuelos estallaron de la risa sin poder seguir adelante con el video.

Tras el primer video viral, la joven grabó otro video en el que aparece bailando con sus abuelos para festejar por el hit.