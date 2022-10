Tiene 70 años, gana fortunas en OnlyFans pero su hija no le habla

Michelle Hardenbrook es una mujer estadounidense de 70 años, que es un éxito en la conocida plataforma Only Fans, donde muestra fotos sensuales y gana dinero. Sin embargo, este trabajo le ha generado problemas con su familia, a tal punto que su hija decidió no hablarle.

La jubilada decidió abrirse una cuenta en la plataforma de adultos para recaudar dinero para su hijo discapacitado |Instagram

Años atrás era algo impensado el hecho de poder ganar dinero mostrando fotografías, menos para una persona como Michelle, el sitio para adultos Only Fans lo ha logrado y ha generado mucho empleo para personas de todo el mundo. Por eso muchos usuarios adoptan esta alternativa para generar ingresos económicos.

“La gilf de tus sueños”, como se describe en su perfil promocional, se unió al sitio en plena pandemia, con un claro objetivo: recaudar dinero para costear el tratamiento de su otro hijo discapacitado debido a una afección cardíaca debilitante.

Michelle luchó durante mucho tiempo para criar a sus hijos y pasó la mayor parte de su vida siendo pobre, pero en el año 2020 se animó a este nuevo oficio y consiguió 30 mil dólares en el primer mes.

“Solía trabajar como secretaria por US$6,50 pero, en el primer mes en Only Fans, gané más de US$29.000 gracias a un video que publiqué donde buscaba ‘voluntarios’”, comentó la estrella de la plataforma para adultos.

La jubilada de 70 años recauda una gran cifra de dólares cada mes, pero más allá del éxito que tiene hoy en día en el sitio para adultos, esto le ha generado problemas a la hora de vincularse con sus familiares, quienes la han prejuzgado por dicho empleo. Especialmente a su hija, que no le parece adecuado, y es por eso que ya no le habla.

A pesar de tener una relación tensa con su familia, Michelle no se arrepiente de haberse convertido en una trabajadora adulta, además le gusta tener relación cercana con sus seguidores.

Michelle está contenta con su nuevo oficio aunque le haya generado problemas familiares |Instagram

La estadounidense cuenta que su nuevo trabajo la hace realmente feliz y le trajo una gran cantidad de libertades ya que es ella quien decide.

“Siento una gran sensación de éxito, pero la parte triste para mí es que no puedo contarles a las personas que conozco y amo sobre mi éxito porque estaría mal visto. Mi familia no me ha hablado en años. Si les dijera esto, reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’”, declaró la jubilada.