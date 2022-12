Tenso cruce entre el Kun Agüero y un DJ español: confrontación e insultos en un vivo

El Kun Agüero protagonizó un tenso cruce este jueves con un DJ español en medio de un streaming que realizaba Gerard Piqué e Ibai, hecho que generó sorpresa entre los conductores y la audiencia.

“Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”, lanzó el argentino en medio de un intercambio de chicanas que fue escalando hasta el punto de detonar.

Es que los roces entre el ex Manchester City y el músico comenzaron con la eliminación de España en octavos de final ante Marruecos. En ese momento, el español preguntó en su cuenta de Instagram “por quién” iban en los cuartos de final.

Agüero le respondió en uno de sus streaming: “DJ Mariio, no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenés muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto? ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo”.

Tras esto, vino el capítulo del festejo de los jugadores argentinos frente a los holandeses. Con esa escena que fue cuestionada en España, el DJ publicó en su cuenta de Twitter dicha foto y la misma fue tomada por el Kun como una provocación. La respuesta del amigo de Messi fue contundente: “Andá a jugar al FIFA vos”.

Luego, en el streaming de la pelea, el español pronosticó un triunfo de Francia ante Argentina por 3-1 en la final y al parecer ya nada se podía hacer. Piqué e Ibai intentaron calmar los ánimos pero el Kun estalló: “¿De verdad que están pelotudeando, no?”.

“Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón”, sentenció Agüero. Luego, se dirigió áspero al DJ: “Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”.

“No entiendo por qué Kun. No sé qué te he hecho”, esgrimió el youtuber. Aunque Agüero se mantuvo inflexible: “Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es”. El español se resignó y dijo: “bueno chicos creo que no hemos llegado a un acuerdo”.

