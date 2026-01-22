¿Tenés testamento? La ley argentina puede ignorarlo y dejar a tu cónyuge sin nada

La normativa actual ha puesto en jaque la creencia de que el documento escrito es la última palabra en la repartición de un patrimonio. Existen límites rígidos que el Código Civil y Comercial establece para proteger a determinados integrantes del grupo familiar, lo que puede derivar en que un cónyuge no reciba lo esperado, incluso si existe un testamento que lo nombre beneficiario.
Cómo se reparte el patrimonio hoy según la ley
El eje central de este sistema es la denominada "porción legítima". Se trata de una parte de la herencia que la ley reserva obligatoriamente para los herederos forzosos. Esta protección legal es tan fuerte que puede anular, de forma total o parcial, lo que una persona haya dispuesto en su testamento si considera que se están vulnerando los derechos de otros familiares directos.
La distribución del patrimonio no es azarosa y depende estrictamente de quiénes sobreviven al fallecido. Según la normativa, el reparto funciona bajo las siguientes reglas:
Si existen hijos, el cónyuge hereda una parte exactamente igual a la de cada uno de los descendientes.
Si no hay hijos, pero sí viven los padres o abuelos del fallecido, la herencia debe dividirse entre el cónyuge y estos ascendientes.
Únicamente si no existen ni descendientes ni ascendientes, el cónyuge tiene la posibilidad de recibir la totalidad de los bienes.
Cuándo el cónyuge pierde automáticamente el derecho a heredar
Más allá de la voluntad expresada en un papel, existen escenarios legales donde el viudo o la viuda pierde directamente cualquier derecho sucesorio. Uno de los puntos más determinantes tiene que ver con la proximidad del matrimonio y la salud del fallecido. Si la unión se celebró menos de 30 días antes del deceso y no se puede comprobar una convivencia previa, la ley puede invalidar el derecho hereditario.
Asimismo, la situación sentimental de la pareja al momento del fallecimiento es clave. La existencia de una separación de hecho o un proceso de divorcio sin una reconciliación debidamente acreditada son causas suficientes para que el sobreviviente quede fuera de la sucesión, sin importar lo que diga el testamento previo.
El rol del testamento y los límites de la Justicia
El objetivo primordial de esta legislación es evitar maniobras que puedan perjudicar a los herederos forzosos y garantizar la protección de la familia directa. Por este motivo, cualquier disposición testamentaria que intente reducir la porción legítima que le corresponde por ley a un hijo o a un padre puede ser revisada y corregida por un juez durante el proceso sucesorio.
Incorporar el hábito de revisar la situación legal y patrimonial es fundamental para evitar conflictos familiares futuros. La ley es clara: el testamento no siempre manda, y conocer estos límites es la única forma de asegurar que la transición de los bienes se realice de manera justa y conforme a la normativa vigente.