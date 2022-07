Telefe le llamó la atención a Mica Viciconte por su conflicto con Nicole Nuemann

Nicole Neumann viajó a San Carlos de Bariloche junto a su pareja, Manu Urcera, y sus hijas. En su cuenta de Instagram compartió un video, donde aparece Sienna caminando en la nieve. Esta aventura fue motivo para que Mica Viciconte escribiera un fuerte mensaje para Neumann.

“¿A dónde te metiste, Sienni?”, dice Nicole mientras muestra a la niña haciendo un esfuerzo por avanzar en la nieve.

En sus historias en Instagram, Mica criticó -sin nombrarla - a la mamá de la nena. “Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala”, expresó la integrante de Ariel en su salsa en dicha red social.

El mensaje de Mica Viciconte

Frente a esta situación, aparentemente desde Telefe, canal en el que trabaja Mica, le realizaron un duro llamado de atención. Así lo confirmó la panelista Nancy Duré afirmando que al canal no le gustó la polémica que generó Mica con Nicole. “No entienden cómo puede ser tan conflictiva”, aseguró Duré

Fabián Cubero habló de la pelea entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Frente al conflicto de las modelos, Intrusos fue a buscar la palabra de Fabián Cubero, quien recién salía de su programa de radio y no estaba al tanto de la publicación de su mujer, con un mensaje para su ex. “No tengo idea de nada, recién acabo de salir de la radio, no vi nada”, le dijo al movilero.

“Vi el video, pero no vi lo que pasó después. No tengo nada que decir. Somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. Yo no voy a cuestionar nada de su accionar”, insistió el ex futbolista.

“Yo no salgo a hacer declaraciones de nada y cuando pasa algo, nunca pasa por mí, pasa por otro lado”, dijo sobre la eterna pelea entre Mica y Nicole. “El video lo vi estando solo. Pero no tengo más nada que decir. Yo no me puedo hacer cargo ni responsable de eso. Lo soy cuando estoy con ellas. Cuando están con la mamá, están con la mamá”, repitió.

“Lo que pasa, lo hablamos puertas para adentro. No tengo ganas de hablar del tema”, quiso cerrar. Pero cuando le leyeron el contenido de la story dijo algo indignado: “Ah, pero ustedes están suponiendo. Yo no veo que eso esté dirigido a nadie. Yo no voy a entrar en polémicas. Hagan el análisis ustedes, de quién es, a quién se dirige. Ahí no dice: ‘Es para vos, fulana’”.

“Ese texto no lo subí yo, qué sé yo, vayan a buscar a las protagonistas”, finalizó algo enojado.