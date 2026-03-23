Hace no tanto, Blayde Day era un chico de 12 años que arrastraba un problema silencioso pero devastador: sufría bullying en la escuela y había perdido la confianza en sí mismo. Vivía en Tom Price , una localidad remota del oeste australiano, a casi 1.500 kilómetros de Perth, y sus días estaban marcados por su realidad de inseguridad.

Aristóteles, filósofo griego cuya frase es una guía ética para sobrevivir: "La dignidad no consiste en..."

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En su casa entendieron que algo tenía que cambiar. Sus padres se sentaron con él, hablaron largo y decidieron fijar objetivos concretos para ayudarlo a reconstruirse. No se trataba solo de levantarle el ánimo con palabras, sino de encontrar una meta real, algo que le devolviera entusiasmo, disciplina y una razón para creer otra vez en lo que podía hacer.

La chispa apareció en forma de sueño. Aunque todavía estaba a varios años de sacar el registro, Blayde ya tenía claro qué quería: ahorrar para comprarse un Ford XB Coupe y restaurarlo junto a su papá. El problema era el precio.

Según contó él mismo a ABC, ese modelo arranca cerca de los 40.000 dólares australianos solo por la carrocería. Para un nene de 12 años, parecía una locura. Entonces hizo algo que no todos los adultos se animan a hacer: vio un vacío en su ciudad y lo convirtió en oportunidad.

Su idea fue tan poco glamorosa como efectiva. Detectó que en su zona nadie quería ocuparse de limpiar los tachos de basura con ruedas , esos recipientes que en muchas casas terminan acumulando olor, suciedad y restos difíciles de sacar.

Sufría bullying, no tenía confianza y a los 12 años creó un negocio con el que hoy persigue su gran sueño (1)

Con una hidrolavadora, limpiador enzimático y ayuda familiar para ordenar el proyecto, puso en marcha su propio negocio. Hasta el logo lo diseñaron entre todos, usando Canva.

Lo más interesante de esta historia es justamente eso: no arrancó vendiendo algo vistoso ni persiguiendo una moda. Empezó haciendo un trabajo incómodo, de esos que casi nadie quiere hacer, pero que resuelve una necesidad concreta. Ahí estuvo su acierto.

Mientras otros chicos de su edad apenas piensan en el fin de semana, él convirtió una tarea sucia en una fuente de ingresos y, sobre todo, en una herramienta para fortalecerse.

Un emprendimiento chico que empezó a crecer de verdad

Con el paso de los meses, el proyecto dejó de ser una ocurrencia doméstica y se volvió un emprendimiento real. Blayde contó que trabaja los miércoles y jueves después de la escuela, además de los fines de semana, y que limpia alrededor de 10 a 15 tachos por semana.

El negocio, según la cobertura de ABC, empezó a funcionar tan bien que incluso tuvo que reinvertir dinero cuando una tormenta dañó su equipo y lo obligó a comprar una nueva hidrolavadora.

Esa parte también dice mucho. Porque no solo aprendió a ganar plata: aprendió una lógica central de cualquier emprendimiento, la de gastar para crecer. Entendió rápido que trabajar por cuenta propia no es únicamente cobrar, sino sostener herramientas, organizar tiempos y responder a clientes. Para un chico de su edad, esa experiencia vale casi tanto como el dinero que junta.

Sufría bullying, no tenía confianza y a los 12 años creó un negocio con el que hoy persigue su gran sueño (1)

Su mamá contó además que, una vez cumplido su presupuesto trimestral, Blayde decidió destinar parte del excedente a la comunidad. Entre otras acciones, colaboró con el autocine local.

Más adelante, ya con 13 años, el medio Pilbara News informó que había logrado ahorrar miles de dólares, que consiguió una subvención juvenil para seguir haciendo crecer el negocio y que incluso usó parte de lo que ganó para auspiciar actividades comunitarias en Tom Price.

El auto soñado sigue lejos, pero lo más importante ya cambió

Blayde sabe que todavía le falta muchísimo para llegar a ese Ford XB Coupe. Él mismo calculó que necesitaría limpiar unos 2.000 tachos para acercarse a la cifra que necesita. Pero en el fondo, la transformación más importante ya ocurrió. Porque si al principio el negocio nació para juntar plata, con el tiempo terminó sirviendo para algo bastante más valioso: devolverle autoestima.

En el reportaje original, el chico fue directo al punto: dijo que había sido acosado, que no tenía confianza y que en los últimos meses todo empezó a ir mejor. No habló como alguien que se volvió millonario ni como un personaje fabricado para una historia inspiradora. Habló como un chico que encontró una forma concreta de salir de un lugar oscuro. Y eso vuelve su caso mucho más potente.