“Stranger Things” hizo que una canción de 1985 llegue a ser la más escuchada en la actualidad

Netflix estrenó los capítulos de la primera parte de la cuarta temporada de “Stranger Things” y en un capítulo clave de la historia se escucha el tema “Running Up That Hill (A Deal With God)”, de Kate Bush, de 1985 y que hoy llegó a ser el más escuchado de iTunes.

La historia de ficción reavivó la canción que cumple un papel fundamental en la vida de Max, el rol interpretado por la actriz Sadie Sink.

Stranger Things ayudó a una canción de 1985 a ser la más escuchada hoy

“Tú, somos tú y yo / Y si pudiera / Haría un trato con Dios / Y le haría cambiar nuestros lugares”, dice una estrofa. La letra refiere a la necesidad de conseguir que alguien comprenda el dolor y la angustia que se está atravesando. Una metáfora que es bien utilizada para reflejar el dolor y la culpa que Max siente desde la muerte de su hermano Billy.

“Running Up That Hill” pertenece al álbum “Hounds of Love”, el mayor éxito de la carrera de Bush. Originalmente se llamaría “A Deal With God” pero la discográfica cambió el título por temor a ser censurada en países religiosos.

En la década del 80, la canción se ubicó entre los 10 primeros puestos de éxitos en Australia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido, entre otros.

Por qué eligieron la canción de Kate Bush para “Stranger Things 4″

“Stranger Things” es una creación de los hermanos Duffer y según confiaron, “Running Up That Hill” volverá a escucharse en los próximos capítulos que estrenarán el 01 de julio. “Seguimos volviendo porque seguimos queriendo poner más Kate Bush”, dijeron.

Respecto al motivo de su elección musical, explicaron: “Tenía que tener un alcance cinematográfico y construirlo. Pero al mismo tiempo, tenía que ser emotivo, y las letras de Kate Bush son tan emotivas. Se sentía como el tono de la temporada”.

