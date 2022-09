Soledad Pastorutti en pleno programa a La Voz Argentina, detalló una situación con su suegra cuando intentaba conquistar a su marido

La Voz Argentina entra en su etapa final y este domingo, el turno fue de los octavos de final del team de Ricardo Montaner. Por ello, los coachs están muy concentrados en escuchar todas las presentaciones de los artistas que siguen batallando para ganar el reality.

Sin embargo, en medio de este clima de tensión, también a veces las canciones de los concursantes suelen traerles recuerdos que terminan revelando insólitas anécdotas. Esto último fue lo que le sucedió a Soledad Pastorutti luego de escuchar a Alejo Álvarez interpretar “Lo dejaría todo”, uno de los clásicos de Chayanne.

Soledad Pastorutti, "La voz Argentina"

“Me hiciste acordar cuando me volvía de bailar, todavía mi marido no me daba bola. Entonces ponía este tema a todo lo que da, sola en el auto”, comenzó expresando la cantante. Acto seguido, Marley intervino: “¿Se hizo el difícil?”. A lo que ella explicó: “No, bueno, en realidad quizás yo no era tan directa. No se estaba enterando, después me di cuenta”. “Y vos lo dejarías todo...”, acotó el conductor, bromeando con el nombre del tema.

Además, La Sole agregó otra desopilante situación que sucedió en aquel momento: “Un día fui y le golpeé la ventana a mi suegra, directamente”. “¿Y qué le dijiste?”, quisieron saber Ricardo y sus hijos Mau y Ricky. “No, salí corriendo”, respondió ella entre carcajadas, haciendo tentar a todos en el estudio.

Soledad Pastorutti

En tanto, contó el final de la anécdota, que afortunadamente fue feliz: “Después él me fue a buscar a mi casa. Fue muy lindo, bajo la lluvia”. “Es largo de contar, pero me hiciste acordar a ese momento. Me encanta la canción”, cerró ella, dirigiéndose al joven participante, y sin querer dar mayores detalles.

Instancias finales de La Voz Argentina

Este domingo, luego de que los siete concursantes de La Voz Argentina terminaran sus performances, llegó la decisión final del público. Con el 23,5% de los votos, fue Elías Pardal el primero en asegurarse el pase a la próxima ronda, seguido por Naiquén Galizio, que obtuvo el 17,8%, Emanuel Cerrudo con el 14,8 % y, por último, a Julia Ferrón con el 13,1%. De esta forma, Alejo Álvarez y Dandara Guimaraes quedaron eliminados, y este lunes será el turno de la definición del equipo de los hermanos venezolanos.

Comenzaron los playoffs: ¿Quién querés que siga en el team Montaner? (Foto: @marley_ok)

El sábado 10 de septiembre los mejores participantes tendrán la dicha de participar de un increíble show en el Movistar Arena. Será una oportunidad única para disfrutar del talento de los artistas el ciclo de Telefe en un concierto único, y emocionarse con las voces más destacadas del programa. Promete ser un espectáculo vibrante, del que serán parte quienes noche a noche, pudieron vencer a otros contrincantes, superarse a sí mismos y conmover con su talento a todo el país.

En los próximos días el reality irá camino a la gran final, que será el lunes 12 de septiembre y en la que solo un afortunado de cada team tendrá la posibilidad de ser el ganador.