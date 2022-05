Sofía Gala y Juan Gil Navarro estarían juntos y los rumores cada vez toman más fuerza

El mes de mayo comenzó con Sofía Gala y Juan Gil Navarro como los protagonistas de un rumor de romance. Dicen que los compañeros de elenco de “Closer” estarían haciendo caso al título de la obra teatral y están muy juntitos.

Fue Maite Peñoñori quien reveló en “Intrusos” que los actores estarían comenzando un noviazgo. Lo hizo a través de un enigmático y después de dar varias pistas, Lucas Bertero y Nancy Duré adivinaron los nombres.

“Ellos están empezando un proyecto teatral juntos con Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti, estrenaron, y estuvieron juntos ayer, me contó una persona que los vio. Pasearon al perro y entraron a la casa de ella. Me contaron que es muy incipiente el romance, están empezando. A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos”, dijo la panelista del ciclo que ahora conduce Flor de la V.

Sofía Gala y Juan Gil Navarro estarían juntos y enamorados

“No fue un ensayo, no sé qué tendrían que ensayar un 1° de mayo a las dos de la tarde...”, sumó la periodista sobre los protagonistas de la puesta que relata los vínculos fortuitos de cuatro personajes que se ven envueltos en relaciones que se entrecruzan continuamente.

Sofía Gala y Juan Gil Navarro son los protagonistas del nuevo romance de la farándula

La relación de la hija de Moria Casán con el productor y actor de “Floricienta” sorprendió a todos porque nunca se los había visto juntos y no habían dado pista de que algo pasaba entre ellos, hasta ahora.

Según la información conocida, ninguno estaba en pareja después de sus conocidas separaciones. Juan Gil Navarro se divorció de Natalia Litvack en 2018, después de doce años juntos. Se conocieron en las grabaciones de “Hombres de honor” y luego, “cada uno estaba necesitando cosas distintas”.

Mientras que Sofía Gala no se mostró con nadie tras romper con el papá de su hijo Dante, el menor. “Tengo la suerte de llevarme muy bien con el padre de mi hija Helena y de tener una buena relación con el padre de mi hijo. Por algo los elegí, por algo me eligieron ellos a mí. Creo muy fervientemente en sostener los vínculos con la gente que uno encuentra y es importante para uno”, reveló la artista en una entrevista con Teleshow.

Sofía Gala y Juan Gil Navarro estarían juntos y enamorados

Sofía Gala y Juan Gil Navarro estarían juntos y enamorados

Sofía Gala y Juan Gil Navarro estarían juntos y enamorados

Sofía Gala y Juan Gil Navarro estarían juntos y enamorados