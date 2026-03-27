Sin vinagre ni bicarbonato: las 2 soluciones que quitan el sarro de las canillas para siempre

El sarro en las canillas y surtidores del baño es uno de esos problemas que parecen no tener una mejora definitiva. Aunque se limpie con frecuencia, las manchas blancas reaparecen y terminan arruinando el aspecto del metal. Dos ingredientes son las soluciones que intentan cubrir el metal para que el agua no arruine la zona.

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El sitio Bob Vila advierte que el ácido cítrico intenta ser una de las opciones más efectivas para eliminar el sarro acumulado en canillas y surtidores. Este compuesto, presente de forma natural en frutas cítricas, tiene la capacidad de disolver los depósitos minerales que se adhieren al metal.

A diferencia de otros métodos caseros, su acción es más directa sobre el calcio y otros minerales responsables de las manchas. Esto permite remover incluso las capas más resistentes sin necesidad de frotar en exceso.

Además, su uso no deja olores intensos ni residuos difíciles de remover, siendo una opción práctica para la limpieza cotidiana del baño.

Una vez eliminado el sarro, el siguiente paso es clave para prolongar la limpieza: aplicar un lubricante como WD-40. Este producto crea una película protectora sobre la superficie metálica que ayuda a repeler el agua.

Esta combinación ofrece una solución más completa que los métodos tradicionales.

Al reducir el contacto directo con el agua, se dificulta la acumulación de minerales, lo que retrasa la formación de nuevas manchas. Este detalle marca la diferencia frente a otros métodos que solo limpian pero no previenen.

La aplicación es sencilla: solo hay que rociar una pequeña cantidad sobre un paño y distribuirla sobre la canilla o el surtidor ya limpio y seco. No es necesario usar grandes cantidades para lograr el efecto deseado.

sobre un paño y o el surtidor ya limpio y seco. No es necesario usar grandes cantidades para lograr el efecto deseado. Además de proteger, el WD-40 también mejora el aspecto del metal, devolviéndole brillo y un acabado más uniforme. Esto hace que las superficies luzcan como nuevas durante más tiempo.

Es importante utilizarlo con moderación y evitar el contacto directo con zonas donde circule agua potable sin enjuague posterior, como una medida de precaución.

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Eliminar el sarro de las canillas no tiene por qué ser una tarea repetitiva sin resultados duraderos. El uso de ácido cítrico permite disolver los depósitos minerales de forma efectiva, mientras que el WD-40 actúa como una barrera protectora.