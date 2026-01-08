Sin rayones: el truco definitivo que limpia los anteojos y los deja como nuevos

Para quienes utilizan anteojos es uno de los objetos principales durante la rutina y, paradójicamente, uno de los que peor limpiamos. Pañuelos de papel, remeras, servilletas o incluso productos abrasivos suelen ser las opciones más elegidas, aunque silenciosamente deterioran la superficie del cristal. Un truco de los más simples , logra mantenerlos casi perfectos, sin manchas.

Una limpieza incorrecta poco a poco genera rayones visibles, pero también puede afectar los tratamientos antirreflejo y protectores del lente. Sin embargo, existe una forma simple, económica y segura de dejarlos impecables usando elementos que ya tenemos en casa.

Los cristales de los anteojos, incluso los de alta gama, están recubiertos por capas protectoras muy finas que mejoran la visión, reducen reflejos y protegen contra los rayos UV.

Por eso, la Academia Americana de Oftalmología , coincide en que la clave no está en frotar más fuerte, sino en reducir la fricción y usar productos suaves que eliminen la grasa sin agredir el material.

La forma más segura y efectiva de limpiar los anteojos comienza con un paso clave: el agua tibia . Este elemento ayuda a remover el polvo y las partículas sólidas antes de cualquier contacto directo con los cristales.

Primero, se deben colocar los anteojos bajo un chorro suave de agua tibia, evitando temperaturas altas que puedan dañar los recubrimientos. Luego, se aplica una sola gota de detergente lavavajilla neutro en cada lente. Con la yema de los dedos, se masajea suavemente la superficie del cristal y el armazón, sin presionar ni frotar con fuerza. El detergente es ideal porque elimina la grasa de huellas dactilares y restos de sudor sin ser abrasivo. Una vez realizado este paso, se enjuaga cuidadosamente hasta eliminar cualquier residuo de jabón.

Este método no solo limpia en profundidad, sino que evita que la suciedad quede atrapada entre el lente y el paño, principal causa de los rayones.

limpieza correcta de anteojos Este truco demuestra que con ingredientes simples, evita un inconveniente para la vista. WEB

Cómo secarlos sin dejar marcas ni pelusas

El secado es tan importante como la limpieza en sí. Después de enjuagar los anteojos, lo recomendable es dejarlos escurrir unos segundos para eliminar el exceso de agua.

No se deben sacudir ni apoyar sobre superficies ásperas

En este momento, debemos utilizar exclusivamente un paño de microfibra diseñado para lentes. Este tipo de tela está pensada para absorber la humedad sin generar fricción ni dejar pelusas.

Para eso, debe apoyarse suavemente el paño sobre los cristales y secar con movimientos delicados, sin presionar.

el paño sobre los cristales y sin presionar. La microfibra permite eliminar las últimas gotas de agua y deja los lentes completamente transparentes. Es importante que el paño esté limpio, ya que uno sucio puede arrastrar partículas microscópicas y rayar la superficie.

limpieza correcta de anteojos WEB

Limpiar los anteojos correctamente es una ventaja y además solo necesita agua tibia y detergente. Con este método los cristales quedan impecables, sin rayones y como nuevos por mucho más tiempo.