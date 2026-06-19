Con estas recetas caseras y pocos ingredientes, los pastelitos al horno logran crocancia sin fritura, ideales para el mate. Es un postre simple de comida cotidiana, fácil de preparar y rendidor para compartir. La técnica se apoya en recetas caseras al horno sin fritura que reducen grasas y mantienen sabor.
Sin grasas ni frituras cómo hacer pastelitos saludables ideales para el mate (3)
Ingredientes para pastelitos al horno
Con estos ingredientes básicos se logra una masa sequita y relleno clásico, sin aceites calientes ni rebozados.
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12 tapas de empanada para horno.
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150 g de dulce de membrillo o batata.
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1 huevo batido (opcional, para dorar).
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Azúcar impalpable o semillas de sésamo, a gusto.
Recetas fáciles: paso a paso
El procedimiento es simple y aprovecha el horno para dorar parejo, cuidando textura y humedad interna.
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Precalentar el horno a 190–200 °C y preparar una bandeja con papel manteca.
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Cortar el dulce en cubos pequeños para un relleno parejo y fácil de cerrar.
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Poner un cubo en el centro de una tapa; cubrir con otra tapa y sellar bordes.
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Marcar suavemente una cruz sobre la superficie para liberar vapor y lograr buena crocancia.
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Pintar con huevo batido (o con leche/agua para opción sin huevo).
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Hornear 18–22 minutos hasta dorar; espolvorear con azúcar impalpable o sésamo al salir.
Sin grasas ni frituras cómo hacer pastelitos saludables ideales para el mate (3)
Comida criolla con versión saludable
Esta versión respeta el espíritu criollo del pastelito y suma una receta liviana, compatible con planes hipocalóricos cotidianos.
Para más crocancia, conviene usar aire caliente y bandeja precalentada; el azúcar impalpable aporta brillo sin exceso