19 de junio de 2026 - 20:15

Sin grasas ni frituras: cómo hacer pastelitos saludables ideales para el mate

Las recetas con pocos ingredientes permiten lograr pastelitos saludables, sin frituras, ideales para compartir junto al mate.

Sin grasas ni frituras cómo hacer pastelitos saludables ideales para el mate (1)
Por Redacción Por Las Redes

Con estas recetas caseras y pocos ingredientes, los pastelitos al horno logran crocancia sin fritura, ideales para el mate. Es un postre simple de comida cotidiana, fácil de preparar y rendidor para compartir. La técnica se apoya en recetas caseras al horno sin fritura que reducen grasas y mantienen sabor.

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Sin grasas ni frituras cómo hacer pastelitos saludables ideales para el mate (3)

Ingredientes para pastelitos al horno

Con estos ingredientes básicos se logra una masa sequita y relleno clásico, sin aceites calientes ni rebozados.

  • 12 tapas de empanada para horno.

  • 150 g de dulce de membrillo o batata.

  • 1 huevo batido (opcional, para dorar).

  • Azúcar impalpable o semillas de sésamo, a gusto.

    pastelitos

Recetas fáciles: paso a paso

El procedimiento es simple y aprovecha el horno para dorar parejo, cuidando textura y humedad interna.

  • Precalentar el horno a 190–200 °C y preparar una bandeja con papel manteca.

  • Cortar el dulce en cubos pequeños para un relleno parejo y fácil de cerrar.

  • Poner un cubo en el centro de una tapa; cubrir con otra tapa y sellar bordes.

  • Marcar suavemente una cruz sobre la superficie para liberar vapor y lograr buena crocancia.

  • Pintar con huevo batido (o con leche/agua para opción sin huevo).

  • Hornear 18–22 minutos hasta dorar; espolvorear con azúcar impalpable o sésamo al salir.

Sin grasas ni frituras cómo hacer pastelitos saludables ideales para el mate (3)

Comida criolla con versión saludable

Esta versión respeta el espíritu criollo del pastelito y suma una receta liviana, compatible con planes hipocalóricos cotidianos.

Para más crocancia, conviene usar aire caliente y bandeja precalentada; el azúcar impalpable aporta brillo sin exceso

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