Silvio Garattini, oncólogo de 97 años: "Para vivir más lo importante no es comer cinco veces al día, sino en pequeñas cantidades"

La salud y la longevidad no dependen de fórmulas mágicas ni de dietas estrictas, sino de hábitos sostenidos en el tiempo. Así lo afirma el reconocido oncólogo italiano Silvio Garattini, quien a sus 97 años sostiene que la clave está en la alimentación moderada y la actividad física diaria.

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Uno de los puntos centrales que destaca Garattini es la importancia de reducir la cantidad de comida. Según explica, no es necesario comer cinco veces al día, sino enfocarse en porciones más pequeñas y equilibradas. De hecho, sostiene que disminuir un 30% la ingesta calórica podría aumentar hasta un 20% la esperanza de vida.

Comer menos, pero mejor: la clave de la alimentación

El especialista recomienda una alimentación variada que incluya todos los nutrientes necesarios, pero sin excesos. Esta estrategia no solo mejora el funcionamiento del organismo, sino que también reduce la acumulación de sustancias nocivas presentes en algunos alimentos.

Los especialistas coinciden en que realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física semanal es suficiente para obtener beneficios. Superar ese nivel no necesariamente aporta ventajas adicionales, por lo que el equilibrio es fundamental.

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La prevención empieza en los hábitos diarios

La prevención empieza en los hábitos diarios

Adoptar hábitos simples como moverse más y comer con moderación puede reducir el riesgo de enfermedades y mejorar la longevidad. Este enfoque demuestra que no se necesitan cambios drásticos, sino constancia en pequeñas acciones cotidianas.

Las recomendaciones de Garattini refuerzan una idea cada vez más aceptada por la ciencia: cuidar la salud depende, en gran parte, de decisiones diarias accesibles para cualquier persona.