Si usás papel de aluminio en la cocina, este error común te hace gastar de más sin notarlo

Un uso incorrecto del papel de aluminio hace que gastes más cantidad de la necesaria y pierdas su efecto real en la cocina.

Por Andrés Aguilera

El error más común al usar papel de aluminio

El fallo principal es usar siempre el lado incorrecto del papel de aluminio sin saber que eso influye en su rendimiento.

El papel de aluminio tiene:

  • un lado brillante,

  • y un lado opaco.

Aunque parezcan iguales, no funcionan exactamente igual. Usarlo mal puede hacer que el calor no se distribuya bien, obligándote a usar más cantidad o a cocinar por más tiempo.

image

Qué lado conviene usar y por qué

El lado brillante refleja mejor el calor, mientras que el lado opaco lo absorbe un poco más.

Por eso:

  • Para envolver alimentos y conservar calor, conviene que el lado brillante quede hacia adentro.

  • Para cocinar al horno, es mejor que el lado opaco esté en contacto con la comida, ya que favorece una cocción más pareja.

Cuando se usa al revés, muchos notan que la comida no se cocina igual y terminan agregando más capas de aluminio, gastando de más sin necesidad.

Otros errores que hacen gastar aluminio de más

Además del lado incorrecto, hay hábitos comunes que generan desperdicio:

  • Usar doble capa sin que sea necesario.

  • Envolver alimentos demasiado flojos.

  • Tirar restos de aluminio que todavía pueden reutilizarse.

  • Usarlo para cubrir bandejas cuando alcanza con papel manteca.

Corregir estos detalles simples puede duplicar la duración de un rollo.

Cuándo conviene evitar el papel de aluminio

No siempre es la mejor opción. Conviene reemplazarlo cuando:

  • Solo necesitás cubrir alimentos en la heladera.

  • Vas a recalentar comida varias veces.

  • Querés una opción más económica y reutilizable, como tapas de silicona o recipientes herméticos.

