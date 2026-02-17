Si usás el aire acondicionado así, tu factura se dispara (y hay una forma simple de evitarlo)

Durante el verano argentino, el uso del aire acondicionado impacta en la factura de luz y consumo eléctrico del hogar . Un ajuste en temperatura y hábitos puede generar ahorro energético, como detallan análisis sobre eficiencia en los informes de ahorro y consumo energético . La clave está en configurarlo correctamente.

Configurar el aire acondicionado por debajo de 22 grados aumenta significativamente el consumo eléctrico mensual.

Cada grado menos puede incrementar hasta un 8% el gasto energético, según estudios técnicos internacionales.

La temperatura recomendada para un hogar argentino en verano es 24 grados , equilibrando confort térmico y ahorro energético .

Ese rango permite mantener frescura sin forzar el compresor ni disparar la factura de luz .

Encender y apagar constantemente genera más gasto

Apagar el equipo cada vez que se sale de la habitación parece lógico, pero no siempre ahorra energía.

El mayor consumo ocurre en el arranque, cuando el sistema trabaja al máximo para enfriar nuevamente.

Si la ausencia es breve, conviene mantenerlo estable en modo automático con temperatura moderada.

Eso reduce picos de consumo y evita sobrecargar el motor compresor innecesariamente.

Filtros sucios y mantenimiento pendiente

Un equipo sin mantenimiento puede consumir hasta un 15% más de electricidad.

Los filtros obstruidos obligan al sistema a trabajar con mayor potencia y menor eficiencia.

Limpiar los filtros cada 30 días mejora la circulación de aire y reduce el gasto eléctrico.

Además, un service anual previene fallas y prolonga la vida útil del equipo.

Aislamiento térmico y hábitos inteligentes

Cerrar puertas y ventanas mientras funciona el equipo es fundamental para conservar frío.

El ingreso de aire caliente exterior obliga al sistema a compensar constantemente la temperatura.

Usar cortinas térmicas o persianas durante la tarde mejora la eficiencia energética del ambiente.

También ayuda encender el ventilador de techo en simultáneo, distribuyendo mejor el aire frío.