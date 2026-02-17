Si tenés un walkman viejo guardado, no es chatarra: con reciclaje puede volver a servir. Su estética retro y carcasa resistente permiten transformarlo en parlante Bluetooth o soporte para celular. En
ideas simples de , reutilizar tecnología evita sumar residuos electrónicos innecesarios en casa. reciclaje doméstico para el hogar
Por qué conviene el reciclaje
Los
walkman marcaron una época, pero hoy muchos están rotos o incompletos.
Cuando se descartan, pasan a formar parte de los
residuos electrónicos, uno de los desechos que más crece.
Según datos del Global E-waste Monitor de Naciones Unidas, cada año aumenta el volumen de
basura tecnológica.
Reutilizar un equipo antiguo reduce
impacto ambiental, evita consumo nuevo y promueve hábitos más conscientes.
Opción 1: convertirlo en parlante Bluetooth funcional
La carcasa del walkman es firme y tiene espacio suficiente para un
mini parlante interno.
Para esta transformación necesitás un
módulo Bluetooth, parlante pequeño y batería recargable.
Se consiguen en casas de electrónica y suelen incluir esquema básico de conexión.
Si tenés un walkman viejo, tenés un tesoro el paso a paso para transformarlo en un objeto útil (2)
Paso 1: retirás las pilas y abrís la tapa con destornillador chico.
Guardá los
tornillos en un recipiente para no perderlos. Paso 2: extraé el mecanismo del cassette si está dañado.
Hacelo con cuidado para no quebrar la
carcasa plástica. Paso 3: ubicá el mini parlante donde estaba el cassette original.
Fijalo con
silicona fría o cinta doble faz resistente. Paso 4: conectá el módulo Bluetooth siguiendo el diagrama del fabricante.
Es importante respetar
voltaje y polaridad para evitar fallas. Paso 5: dejá visible el puerto de carga en un lateral.
Aislá conexiones con
cinta eléctrica para mayor seguridad. Al cerrar, vas a tener un parlante reciclado, portátil y con estética vintage. Opción 2: soporte para celular sin electrónica
Si no querés intervenir cables, existe una alternativa más simple. El espacio interno puede convertirse en
soporte para celular.
Retirando el mecanismo, el hueco permite sostener el teléfono en vertical.
Podés sumar una base de
goma o fieltro para mayor estabilidad. Es ideal para escritorio, cocina o mesa de trabajo.
Si tenés un walkman viejo, tenés un tesoro el paso a paso para transformarlo en un objeto útil (1)
Qué hacer con las piezas que sobran
Las placas electrónicas no deben ir al tacho común. Conviene llevarlas a un
centro de reciclaje electrónico habilitado.
Separar correctamente evita contaminación por
metales pesados presentes en circuitos antiguos. Una decisión simple con impacto real
Transformar un walkman viejo no es solo una cuestión estética. Es una forma concreta de practicar
reciclaje doméstico responsable.
Además de ahorrar dinero, se reduce el consumo innecesario. Antes de tirarlo, vale preguntarse si ese objeto puede tener una segunda vida útil.
A veces, el verdadero tesoro no es el valor económico, sino la posibilidad de reutilizar lo que ya existe.