Si tenés un walkman viejo guardado, no es chatarra: con reciclaje puede volver a servir. Su estética retro y carcasa resistente permiten transformarlo en parlante Bluetooth o soporte para celular. En ideas simples de reciclaje doméstico para el hogar , reutilizar tecnología evita sumar residuos electrónicos innecesarios en casa.

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Los walkman marcaron una época, pero hoy muchos están rotos o incompletos.

Cuando se descartan, pasan a formar parte de los residuos electrónicos , uno de los desechos que más crece.

Según datos del Global E-waste Monitor de Naciones Unidas, cada año aumenta el volumen de basura tecnológica .

Reutilizar un equipo antiguo reduce impacto ambiental , evita consumo nuevo y promueve hábitos más conscientes.

Opción 1: convertirlo en parlante Bluetooth funcional

La carcasa del walkman es firme y tiene espacio suficiente para un mini parlante interno.

Para esta transformación necesitás un módulo Bluetooth, parlante pequeño y batería recargable.

Se consiguen en casas de electrónica y suelen incluir esquema básico de conexión.

Si tenés un walkman viejo, tenés un tesoro el paso a paso para transformarlo en un objeto útil (2)

Paso 1: retirás las pilas y abrís la tapa con destornillador chico.

Guardá los tornillos en un recipiente para no perderlos.

Paso 2: extraé el mecanismo del cassette si está dañado.

Hacelo con cuidado para no quebrar la carcasa plástica.

Paso 3: ubicá el mini parlante donde estaba el cassette original.

Fijalo con silicona fría o cinta doble faz resistente.

Paso 4: conectá el módulo Bluetooth siguiendo el diagrama del fabricante.

Es importante respetar voltaje y polaridad para evitar fallas.

Paso 5: dejá visible el puerto de carga en un lateral.

Aislá conexiones con cinta eléctrica para mayor seguridad. Al cerrar, vas a tener un parlante reciclado, portátil y con estética vintage.

Opción 2: soporte para celular sin electrónica

Si no querés intervenir cables, existe una alternativa más simple. El espacio interno puede convertirse en soporte para celular.

Retirando el mecanismo, el hueco permite sostener el teléfono en vertical.

Podés sumar una base de goma o fieltro para mayor estabilidad. Es ideal para escritorio, cocina o mesa de trabajo.

Si tenés un walkman viejo, tenés un tesoro el paso a paso para transformarlo en un objeto útil (1)

Qué hacer con las piezas que sobran

Las placas electrónicas no deben ir al tacho común. Conviene llevarlas a un centro de reciclaje electrónico habilitado.

Separar correctamente evita contaminación por metales pesados presentes en circuitos antiguos.

Una decisión simple con impacto real

Transformar un walkman viejo no es solo una cuestión estética. Es una forma concreta de practicar reciclaje doméstico responsable.

Además de ahorrar dinero, se reduce el consumo innecesario. Antes de tirarlo, vale preguntarse si ese objeto puede tener una segunda vida útil.

A veces, el verdadero tesoro no es el valor económico, sino la posibilidad de reutilizar lo que ya existe.