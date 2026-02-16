16 de febrero de 2026 - 13:33

No tires los mapas viejos: 3 ideas originales para convertirlos en decoración moderna

Con reciclaje creativo y un truco simple, los mapas antiguos pueden transformarse en piezas de decoración únicas para el hogar.

Por Ignacio Alvarado

Los mapas tienen colores, tipografías y trazos que hoy vuelven a valorarse en el diseño interior. Reutilizarlos no solo evita el descarte, sino que también aporta identidad y una historia visual única al hogar.

Tres ideas originales para decorar con mapas viejos

Cuadros y murales con estilo urbano

Una de las formas más efectivas de reutilizar mapas es enmarcarlos. Pueden colocarse completos o recortados por zonas específicas: una ciudad significativa, un país visitado o un lugar soñado. Este truco transforma un mapa antiguo en una obra gráfica moderna.

Enmarcados en blanco, negro o madera clara, se adaptan a livings, pasillos o dormitorios, sumando decoración sin necesidad de comprar cuadros nuevos.

image

Revestimiento para muebles y estantes

Otra idea creativa es usar mapas viejos como revestimiento. Pegados sobre tapas de mesas, frentes de cajones o el fondo de estanterías, generan un contraste visual atractivo. Luego pueden protegerse con barniz o laca transparente.

Este tipo de reciclaje es ideal para renovar muebles antiguos y darles un aire contemporáneo dentro del hogar.

image

Lámparas y pantallas decorativas

Los mapas también funcionan muy bien como material para pantallas de lámparas. Su papel translúcido deja pasar la luz y crea un efecto cálido y original. Este truco combina funcionalidad y decoración, logrando un objeto único.

Es una opción muy usada en escritorios, mesas de luz o rincones de lectura.

image

Una segunda vida con personalidad

Reutilizar mapas viejos es una forma simple de sumar decoración con sentido. Con ideas de reciclaje y un poco de creatividad, lo que parecía obsoleto se transforma en diseño actual para el hogar. Antes de tirarlos, vale la pena mirarlos con otros ojos.

