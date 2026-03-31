Qué hacer con las etiquetas de ropa que ibas a tirar: una idea útil y maravillosa para ordenar tu casa

Las etiquetas de ropa suelen quedar dando vueltas en bolsillos, cajones o bolsas viejas después de una compra. A simple vista parecen descartables, pero tienen algo que vale la pena rescatar: buen material, diseño limpio y terminaciones elegantes. Por eso, una de las formas más útiles de reutilizarlas es convertirlas en identificadores colgantes para canastos, cajas y perchas del placard.
En vez de dejarlas mezcladas entre papeles, se pueden usar para ordenar sweaters, ropa interior, accesorios, pañuelos, medias o ropa de otra temporada. El resultado es simple, prolijo y mucho más lindo que pegar papelitos improvisados o usar cintas de embalar con marcador.
Además, es una idea realista: no lleva casi tiempo, no exige herramientas raras y deja un tesoro que se usa todos los días.
Materiales necesarios para darles una segunda vida
Lo mejor es elegir etiquetas que estén en buen estado, preferentemente las más gruesas o las que tengan una estética más limpia.
Materiales necesarios
Etiquetas de ropa viejas
Lija fina
Pintura acrílica o marcador al agua, opcional
Papel adhesivo o pequeños recortes de cartulina, opcional
Fibra indeleble o marcador fino
Cinta de algodón, hilo, cuerda fina o el mismo cordón original
Tijera
Regla
Perforadora, solo si alguna no tiene agujero
Barniz mate o cinta transparente ancha, opcional
Un buen truco para la casa es agruparlas por estilo. Si usás todas en tonos neutros o similares, el conjunto queda mucho más armónico.
Paso a paso para convertirlas en identificadores lindos para el placard
1. Elegí las mejores etiquetas
Separá las que estén más firmes, menos dobladas y con mejor terminación. Las que tienen demasiado logo o colores muy fuertes también sirven, pero quizá convenga cubrirlas un poco.
2. Mejorá la superficie si hace falta
Si la etiqueta tiene brillo excesivo o alguna imperfección, pasale apenas una lija fina. Eso ayuda a que después se pueda escribir mejor o pegar un frente nuevo.
3. Definí si la vas a dejar tal cual o intervenirla
Algunas quedan lindas solo con darles vuelta y escribir del lado liso. Otras mejoran mucho si les pegás un rectángulo de cartulina o papel adhesivo en un tono claro, beige, blanco roto, gris o negro.
4. Escribí la categoría
Con marcador fino, anotá qué va en cada caja, canasto o sector: medias, bufandas, ropa de verano, ropa interior, accesorios, pañuelos o lo que necesites. Si querés que queden más delicadas, escribí con letra simple y dejá bastante aire alrededor.
5. Protegé la escritura
Si pensás usarlas mucho, podés darles una mano muy suave de barniz mate o cubrir el frente con una cinta transparente ancha bien prolija. Así duran más.
6. Volvé a colocarles el cordón
Aprovechá el hilo original si todavía está lindo. Si no, reemplazalo por una cinta de algodón, yute fino o una cuerda simple que combine con el ambiente.
7. Usalas donde más se luzcan
Atalas a canastos del placard, cajas organizadoras, perchas especiales o cestos del lavadero. Ahí es donde realmente se nota el cambio: todo queda más claro, más ordenado y visualmente mejor resuelto.