31 de marzo de 2026 - 21:00

Qué hacer con las etiquetas de ropa que ibas a tirar: una idea útil y maravillosa para ordenar tu casa

Reciclaje. Suelen venir en cartón firme, con texturas lindas, perforaciones prolijas y hasta cordones listos para volver a usarse en casa.

Las etiquetas de ropa no las tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlas (2)
Por Andrés Aguilera

Las etiquetas de ropa suelen quedar dando vueltas en bolsillos, cajones o bolsas viejas después de una compra. A simple vista parecen descartables, pero tienen algo que vale la pena rescatar: buen material, diseño limpio y terminaciones elegantes. Por eso, una de las formas más útiles de reutilizarlas es convertirlas en identificadores colgantes para canastos, cajas y perchas del placard.

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En vez de dejarlas mezcladas entre papeles, se pueden usar para ordenar sweaters, ropa interior, accesorios, pañuelos, medias o ropa de otra temporada. El resultado es simple, prolijo y mucho más lindo que pegar papelitos improvisados o usar cintas de embalar con marcador.

Además, es una idea realista: no lleva casi tiempo, no exige herramientas raras y deja un tesoro que se usa todos los días.

Materiales necesarios para darles una segunda vida

Lo mejor es elegir etiquetas que estén en buen estado, preferentemente las más gruesas o las que tengan una estética más limpia.

Materiales necesarios

  • Etiquetas de ropa viejas
  • Lija fina
  • Pintura acrílica o marcador al agua, opcional
  • Papel adhesivo o pequeños recortes de cartulina, opcional
  • Fibra indeleble o marcador fino
  • Cinta de algodón, hilo, cuerda fina o el mismo cordón original
  • Tijera
  • Regla
  • Perforadora, solo si alguna no tiene agujero
  • Barniz mate o cinta transparente ancha, opcional

Un buen truco para la casa es agruparlas por estilo. Si usás todas en tonos neutros o similares, el conjunto queda mucho más armónico.

Las etiquetas de ropa no las tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlas (1)

Paso a paso para convertirlas en identificadores lindos para el placard

1. Elegí las mejores etiquetas

Separá las que estén más firmes, menos dobladas y con mejor terminación. Las que tienen demasiado logo o colores muy fuertes también sirven, pero quizá convenga cubrirlas un poco.

2. Mejorá la superficie si hace falta

Si la etiqueta tiene brillo excesivo o alguna imperfección, pasale apenas una lija fina. Eso ayuda a que después se pueda escribir mejor o pegar un frente nuevo.

3. Definí si la vas a dejar tal cual o intervenirla

Algunas quedan lindas solo con darles vuelta y escribir del lado liso. Otras mejoran mucho si les pegás un rectángulo de cartulina o papel adhesivo en un tono claro, beige, blanco roto, gris o negro.

4. Escribí la categoría

Con marcador fino, anotá qué va en cada caja, canasto o sector: medias, bufandas, ropa de verano, ropa interior, accesorios, pañuelos o lo que necesites. Si querés que queden más delicadas, escribí con letra simple y dejá bastante aire alrededor.

5. Protegé la escritura

Si pensás usarlas mucho, podés darles una mano muy suave de barniz mate o cubrir el frente con una cinta transparente ancha bien prolija. Así duran más.

6. Volvé a colocarles el cordón

Aprovechá el hilo original si todavía está lindo. Si no, reemplazalo por una cinta de algodón, yute fino o una cuerda simple que combine con el ambiente.

7. Usalas donde más se luzcan

Atalas a canastos del placard, cajas organizadoras, perchas especiales o cestos del lavadero. Ahí es donde realmente se nota el cambio: todo queda más claro, más ordenado y visualmente mejor resuelto.

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